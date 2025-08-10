Oyuncular Üzgün: Battlefield 6 Bu Ekran Kartlarında Hata Veriyor!

Merakla beklenen Battlefield 6'nın açık beta sürümü geçtiğimiz günlerde başladı. Oyuna adeta akın eden pek çok oyuncu yeni yapıma dair ilk izlenimlerini sosyal medyada paylaşırken, bazı ekran kartlarının Battlefield 6'yı desteklemesine rağmen hata verdiği ortaya çıktı.

Pek çok kullanıcının geri bildirimlerine göre, Intel Arc A serisine ait ekran kartları Battlefield 6'nın açık beta sürümünde can sıkıcı sorunlara yol açıyor. Giriş seviyesi Arc A380'den amiral gemisi Arc A770'e kadar pek çok GPU'ya sahip olan oyuncular, eşleştirme sırasında donmalar, haritaların yüklenememesi ve oyun sırasında ani çökmeler yaşadıklarını bildiriyor. İşte detaylar!

Intel ARC A Serisi GPU'lar Batllefield 6'yı Düzgün Çalıştıramadı

Intel'in topluluk forumları ve Reddit gibi sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlara göre, Intel Arc A serisi ekran kartına sahip kullanıcılar Battlefield 6'nın açık beta sürümünde donma ve çökme hatalarıyla karşılaştı. Özellikle oyunun çerçevesiz ekran boyutuna getirildiğinde söz konusu hataların daha fazla yaşandığı belirtiliyor.

Bu durumun oyunun lansmanına çok yakın bir tarihte Intel'in Arc A serisi GPU'lar için Battlefield 6 desteğini duyurması nedeniyle daha da şaşırtıcı bir hale gediğini söyleyebiliriz. Pek çok kişi, bu nedenle yaşanan sorunların donanım kaynaklı olmaktan çok, ekran kartı sürücüleriyle ilgili olduğuna işaret ediyor. Nitekim, Arc B serisi ekran kartı kullanıcılarının benzer sorunlar yaşamaması da bu teoriyi güçlendiriyor.

Sorunun Çözümü Kullanıcılardan Geldi

Söz konusu sorunlar için kullanıcılar arasında iki geçici çözüm öne çıktı. Bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan ilk yönteme göre, oyunun görüntü ayarını "Çerçevesiz" moddan "Tam Ekran" veya "Pencereli" moda geçirmek sorunların büyük bir bölümünü çözüme kavuşturuyor.

İkinci yöntem ise Arc A770 sahibi bir kullanıcıdan geliyor. Bu yönteme göre, eski Intel kontrol panelinde yer alan "bf6event.exe" dosyasını Oyunlar > Oyun Uyumluluğu > Gelişmiş bölümünde manuel olarak eklerseniz çökme sorunu ortadan kalkıyor. Bazı kullanıcılar bu yöntemin başarılı olduğunu bildirse de, bu yöntemin eski yazılım kullanımı riski taşıdığı için dikkatli yaklaşılması gerektiği de söyleniyor.

Intel ise kısa bir süre önce yaşanan sorunları doğruladı Arc A serisi GPU'ları için yeni bir sürücü yayımladı. Ancak hala bazı kullanıcıların sorun yaşamaya devam etmesi nedeniyle pek çok kişi sosyal medya platformlarında dolaşan bu iki yöntemi uygulamaya devam ediyor.

Battlefield 6 Sistem Gereksinimleri

Minimum Gereksinimler: İşlemci: Intel Core i5-8400 veya AMD Ryzen 5 2600 Ekran Kartı: Nvidia RTX 2060, AMD RX 5600 XT veya Intel Arc A380 (6 GB VRAM) Bellek: 16 GB RAM Depolama: Minimum 55–75 GB



Önerilen Gereksinimler : İşlemci: Intel Core i7-10700 veya AMD Ryzen 7 3700X Ekran Kartı: Nvidia RTX 3060 Ti, AMD RX 6700 XT Depolama: Yaklaşık 75–80 GB SSD

:

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.