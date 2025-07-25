1621 TL'lik Battlefield 1, 11 TL'ye Düştü! Fırsatı Kaçırmayın

Yayıncılığı Electronic Arts'ın üstlendiği Battlefield serisinin efsane oyunu için kaçırılmayacak bir fırsat sunuldu. Bir kampanya kapsamında Battlefield 1'in fiyatı yüzde 90 oranında indirime girdi. Bu sayede oyun çok ucuza satın alınabiliyor.

Battlefield 1'in Fiyatı Düştü

Steam'de 39,99 dolara (1.621 TL) satılan Battlefield 1, Xbox mağazasında yüzde 90 oranında indirime girdi. Oyunun fiyatı kampanya kapsamında 11,75 TL'ye düştü. Kampanya 31 Temmuz 2025 tarihinde sona erecek.

Xbox'ın yanı sıra PC tarafında da büyük bir indirim mevcut. Epic Games Store'daki Yaz İndirimi kampanyası kapsamında Battlefield 1 yüzde 90 oranında indirim ile birlikte 1.499,99 TL yerine 149,99 TL'ye satılmaya başlandı.

Battlefield 1 Nasıl Bir Oyun?

En iyi savaş oyunları arasında yer alan Battlefield 1, Birinci Dünya Savaşı'nı konu alıyor. Atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtan oyun, hikâyeyi farklı cephelerde savaşan birçok askerin gözünden anlatıyor.

Oyunda tank ve uçağın yanı sıra at da sürebiliyoruz. Bu sayede kimi zaman tankla düşmana ağır hasar verirken kimi zaman ise bir uçakla havadan destek sağlıyoruz. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu mod da bulunuyor.

Çok oyunculu modda serinin önceki oyunlarında olduğu gibi sınıf sistemi mevcut. Her sınıf kendine özgü silahlara ve ekipmanlara sahip. Oyunda ayrıca yıkılabilir çevre sistemini içerdiğini de belirtelim. Eğer Battlefield 1'i bilgisayarda oynamak istiyorsanız minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

Battlefield 1 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

64-bit Windows 10 İşlemci: AMD FX-6350 / Intel Core i5 6600K

AMD FX-6350 / Intel Core i5 6600K RAM: 8 GB

8 GB Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7850 / NVIDIA GeForce GTX 660

AMD Radeon HD 7850 / NVIDIA GeForce GTX 660 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Genişbant İnternet bağlantısı Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Sizce Battlefield serisinin en başarılı oyunu hangisi? Battlefield 1 hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.