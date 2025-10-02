Battlefield 6 Oyun Dünyasını Karıştırdı! Ön Sipariş Rakamları Netleşti
Battlefield 6, geçtiğimiz aylarda ön siparişe açılmıştı. Gelen bilgilere göre yapım, yoğun ilgiyle karşılandı. İşte paylaşılan satış rakamları...
Battlefield serisi yükselişini sürdürüyor. Serinin yeni halkası Battlefield 6, geçtiğimiz aylarda ön siparişe açılmıştı ve gelen verilere göre şimdiden büyük bir ilgi gördü. Öyle ki oyunun ön sipariş rakamları da paylaşıldı. Peki oyun dünyası ne kadar heyecan gösterdi? İşte detaylar…
Battlefield 6 Ön Sipariş Rakamları Belli Oldu
Yakında PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformlarında çıkacak oyunun büyük bir ilgiyle karşılanması bekleniyor. The Game Business’in aktardığı bilgilere göre Battlefield 6, sadece Steam üzerinden şimdiden 1,7 milyon ön sipariş aldı. Firmanın hedefi ise ilk hafta satışının 5 milyona ulaşması.
Battlefield 6 Sistem Gereksinimleri
|Özellik
|Minimum
|Önerilen
|İşletim Sistemi
|Windows 10 64-bit
|Windows 11 64-bit
|İşlemci
|Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 2600
|Intel Core i7-10700, AMD Ryzen 7 3700X
|RAM (Bellek)
|16 GB
|16 GB
|Ekran Kartı
|Nvidia RTX 2060, AMD RX 5600 XT 6GB, Intel Arc A380
|Nvidia RTX 3060Ti, AMD RX 6700-XT, Intel Arc B580
|DirectX
|Sürüm 12
|Sürüm 12
|Depolama
|55 GB kullanılabilir alan
|80 GB kullanılabilir alan
|VR Desteği
|Desteklenmiyor
|Desteklenmiyor
Battlefield 6 Ön Sipariş Fiyatı
Battlefield 6, iki farklı sürümle satışta. Standart sürüm 69,99 dolar, Phantom sürümü ise 99,99 dolar.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Battlefield 6'dan beklentileriniz neler? Oyun çıktığında oynamayı planlıyor musunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.