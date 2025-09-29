Battlefield 6'nın Yeni Fragmanı Yayınlandı! Çok Yakında Geliyor

Battlefield 6'nın yeni fragmanı oyuncularla buluştu. Çok sayıda kişi tarafından uzun süredir merakla beklenen oyunun live action videosunda ünlü isimler yer aldı. Heyecan seviyesini önemli ölçüde artırmayı fragman, kısa sürede büyük bir ilgiyle karşı karşıya kaldı. Öyle ki videonun görüntülenme sayısı 24 saat olmadan 1 milyonu aştı.

Battlefield 6'nın Yeni Fragmanı Neler Sunuyor?

Battlefield'ın resmî YouTube kanalı üzerinden Battlefield 6'nın live action fragmanı yayınlandı. 1 dakika 58 saniye uzunluğundaki videoda Zac Efron, Jimmy Butler, Morgan Wallen ve Paddy Pimblett bulunuyor. Zac, "Tek bir şey yapmak için buradayız, tek bir şey" sözlerini söylediği anda bir füze geliyor.

Daha sonra dumanların arasından bir grup asker çıkıyor ve "O kimdi" şeklinde bir soru soruyor. Diğer asker ise "Önemi yok" diye yanıt veriyor. Fragmanın geri kalanında aksiyon dolu savaşa tanık oluyoruz. Çatışmanın yanı sıra yıkım mekanikleri ve araçlar da gösteriliyor.

Battlefield 6 Çıkış Tarihi

Battlefield 6, 10 Ekim 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için satışa sunulacak. Oyun şu anda Steam, Epic Games, PlayStation, Xbox ve Epic Games mağazaları üzerinden ön sipariş verilebiliyor. Battle royale modunun ise 28 Ekim'de çıkması bekleniyor.

Battlefield 6'nın Türkiye Fiyatı

PC Fiyatı: Steam 'de 69,99 dolar (2.909 TL), Epic Games mağazasında 2.599,99 TL

'de 69,99 dolar (2.909 TL), mağazasında 2.599,99 TL Xbox Fiyatı: 2.899,99 TL

2.899,99 TL PlayStation Fiyatı: 2.900 TL

Battlefield 6 Nasıl Bir Oyun?

Battlefield 6, en iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanıyor. Çok sayıda haritanın yer aldığı yapımda iki takımın mücadelesine tanık olacağız. Oyunda Assault, Engineer, Support ve Recon olmak üzere dört farklı sınıf bulunuyor. Çeşitli yeteneklere sahip olan bu sınıflar, savaş alanında kritik bir rol oynayarak takım stratejisinin temelini oluşturuyor.

Oyunda gerçek zamanlı yıkım efektleri de yer alıyor. Binaları yıkarak düşman savunmasını kırabileceğiz. Bunun yanı sıra siper oluşturmak ve düşmanı şaşırtmak gibi taktiksel hamleler için de bu özelliği kullanabileceğiz. Serinin yeni oyununda yaralı arkadaşımızı sürükleyerek güvenli bölgeye taşıyabileceğiz. Oyunda ayrıca battle royale modu da bulunacak.