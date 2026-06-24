Motorola'nın Yeni Telefonu Ortaya Çıktı! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

Motorola, Edge 70 Max isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Edge 70 Max'in işlemcisi açıklığa kavuştu. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Bu güçlü işlemci sayesinde kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar bile kasma sorunu olmadan oynanabilecek.

Motorola Edge 70 Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Edge 70 Max gücünü Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı alana daha fazla transistör sığdırılabiliyor. 3 nm işlemci, 4 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

İşlemcide 3.8 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.32 GHz hızında çalışan altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS, aksiyon RPG oyunu Wuthering Waves'i 60 FPS, aksiyon RPG türündeki Genshin Impact'i ise ortalama 55 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 8 Gen 5'in oyun performansı göz önünde bulundurulduğunda Edge 70 Max'te kaliteli grafiklere sahip mobil oyunların bile sorunsuz bir şekilde oynanabileceğini söylemek mümkün. Bu işlemcinin Realme Neo 8, OnePlus Ace 6T ve OnePlus 15R dahil olmak üzere pek çok cihazda yer aldığını belirtelim.

Serinin diğer modeli Motorola Edge 70'te Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti. Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 2.8 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek bulunuyor.

Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisi, battle royale türündeki PUBG Mobile'ı en yüksek ayarlarda ortalama 38 FPS, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 116 FPS, online FPS oyunu Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 82 FPS'te çalıştırıyor. Yani bu işlemciy esahip mobil cihazlarda donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar sorunsuz bir şekilde oynanabiliyor.

Motorola Edge 70 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Edge 70 Max'in 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve OLED ekrna dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Edge 70, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

Motorola Edge 70 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Edge 70 Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Motorola Edge 70 Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

Motorola Edge 70 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Motorola Edge 70'in 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 49 bin 999 TL'ye satılıyor. Edge 70 Max'in önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 55 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak Motorola Edge 70 Max'in işlemcisi dikkatimi çekti. Telefonun bu işlemci sayesinde Wuthering Waves ve Genshin Impact gibi kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan çalıştırabileceğini söyleyebilirim. Cihazda oyun oynamanın yanı sıra video düzenleme gibi ağır işleri de sorunsuz şekilde yapılabileceğini düşünüyorum.