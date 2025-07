2025'in İlk Yarısındaki En İyi Oyunlar Açıklandı! Liste Şaşırttı

Metacritic tarafından paylaşılan liste ile birlikte 2025'in ilk yarısındaki en iyi oyunlar belli oldu. Listede 1 Ocak-30 Haziran 2025 tarihleri arasında satışa sunulan en yüksek puanlı oyunlar yer alıyor. Zirvedeki oyun ise şaşırtmadı.

Sıra tabanlı rol yapma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Clair Obscur: Expedition 33, listenin ilk sırasında konumlandı. Sandfall Interactive tarafından geliştirilen oyun 93 puana sahip.

İkinci sırada 92 puan ile Blue Prince yer aldı. Dogubomb tarafından geliştirilen oyunda çok başarılı şekilde tasarlanmış çeşitli bulmacalar bulunuyor. Üçüncü sırada ise 91 puan ile Split Fiction konumlandı. Hazelight Studios'un popüler oyun atmosferi, oynanışı ve bölüm tasarımlarıyla keyifli bir oynanış sunuyor.

Kojima Productions tarafından geliştirilen Death Stranding 2: On the Beach listenini dördüncü sırasında yer aldı. Yayıncılığını Sony Interactive Entertainment'in üstlendiği oyun 90 puana sahip. Bu oyunu Despelote, The Talos Principle: Reawakened ve Monster Hunter Wilds takip etti.

2025'in En İyi Oyunları (Ocak-Haziran 2025)