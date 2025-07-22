Battlefield 6 Resmen Duyuruldu: Tanıtım ve İlk Fragman Tarihi Belli Oldu!

Ünlü FPS nişancı oyunu serisinin merakla beklenen son yapımı Battlefield 6 ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşandı. EA, uzun süredir konuşulan oyunu nihayet resmen duyurdu. Dahası şirket, yeni oyunun ilk fragmanını kısa bir süre önce YouTube'da zamanlayarak çıkış tarihini de gözler önüne serdi. İşte Battlefield 6'nın tanıtım tarihi ve ilk fragmanı...

Battlefield 6'nın İlk Fragmanı 24 Temmuz'da Yayımlanacak

EA tarafından Battlefield'ın resmi YouTube kanalına eklenen Battlefield 6 fragmanı 24 Temmuz'da yayımlanacak. Video halihazırda YouTube'da görüntülenebiliyor olsa da, ilk gösterim bu tarihte yapılacak. İlk fragmanın yayınlanması ile birlikte oyun ile ilgili merak edilen pek çok detayın gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Oyunun çıkış tarihine dair henüz net bir bilgi bulunmazken, açık beta sürümünün ne zaman kullanıcılara sunulacağı hakkında güçlü iddialar mevcut. Söylentilere göre, Battlefield 6'nın açık beta süreci 4 Ağustos 2025 tarihinde başlayacak. Ön sipariş sürecinin ise 31 Temmuz'da başlayacağı belirtiliyor. Peki savaş oyunları severlerin dört gözle beklediği yeni oyun neler vadediyor?

Battlefield 6'nın ilk fragmanı:

Battlefield 6 Neler Sunacak?

Daha öncesinde EA cephesinden gelen açıklamalar ve yaşanan sızıntılara göre, Battlefield 6 tamamen yeni bir grafik motoru ile geliştiriliyor. Yeni yapımın Battlefield 2042'ye benzer şekilde modern bir zamanda geçeceği ancak oyun içi dinamiklerinin Battlefield 3 gibi serinin sevilen oyunlarına benzeyeceği belirtiliyor.

Battlefield 6 ile birlikte popüler seriyi tekrardan ayağa kaldırmak isteyen EA'in yeni oyunda bol bol gerçekçi yıkım sahnelerine yer vereceği ve oyunculara tıpkı eskisi gibi daha fazla özgürlük tanıyacağı konuşuluyor. Geçtiğimiz aylarda sızdırılan oyun içi görüntüler de bu iddiaları destekler nitelikteydi. Tam da bu nedenle serinin hayranları şu anda yeni oyunu heyecanla bekliyor.

Öte yandan oyunun hikaye modu tarafında işlerin pek de iyi gitmediği söyleniyor. Bildiğiniz gibi Battlefield serisi hikaye konusunda epey iddialı oyunları bünyesinde barındırıyor. Ancak gelen son bilgilere göre Battlefield 6'nın hikaye modu sadece 6 saat sürecek. Üstelik geliştirici ekibin bu tarafta gecikmeler yaşadığı da bildiriliyor. Görünen o ki nihai durum, oyunun resmi tanıtımının ardından ortaya çıkacak.

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