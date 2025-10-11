Battlefield 6 Oyuncularına Ücretsiz Hediye Verilecek! Tek Şartı Var

Electronic Arts ve Battlefield Studios, Battlefield 6 çıkış yaptıktan sonra yaşanan küçük bir aksaklıktan dolayı sorundan etkilenen oyunculara özel hediyeler verileceğini duyurdu. Oyuna 10 Ekim'de erişime açıldıktan sonra erişemeyenler, kendilerine verilecek olan hediye sayesinde oyunda daha hızlı bir şekilde ilerleme imkânı elde edecek.

Battlefield 6'da Hata Alanlara Hediye Verilecek

Battlefield 6'yı EA uygulaması üzerinden satın alan bazı oyuncular, oyunu oynamak için DLC satın alması gerektiğini belirten bir hata ile karşılaştı. Bu, bazı oyuncuların oyuna hiç girememesine yol açtı. Öte yandan bazı Steam kullanıcıları da oyunu indirmeye çalışırken bir hata ile karşılaştı.

Hatanın farkında olduğunu belirten ekip, oyunculara özel olarak bazı hediyeler sunacağını açıkladı. Hatadan dolayı oyuna erişemeyen oyunculara hafta sonu 12 XP takviyesi verilecek. XP takviyesinin yanı sıra ilk sezonun Battle Pass'inin de ücretsiz olarak verileceği belirtildi. Oyuncu eğer zaten Battle Pass içeren Phantom sürümünü almışsa ilk sezon yerine ikinci sezonun Battle Pass'ini ücret ödemeden alacak.

Bu arada EA Play uygulamasında yaşanan erişim sorununun düzeltildiği ve oyuncuların artık Battlefield 6'yı sorunsuz bir şekilde açabileceği belirtildi. Bu arada bazı Steam kullanıcılarının oyunun henüz yayınlanmadığına dair hata mesajı aldığının da farkındalar. Geçici çözüm olarak kütüphaneye gidip oyunun üzerine sağ tıklayarak özellikleri seçmenizi ve DLC'lerin işaretini kaldırmayı öneriyorlar. Bazı kullanıcılara göre indirme önbelleğini temizlemek de sorunun çözülmesini sağlıyor.

Battlefield 6 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 / AMD Radeon RX 5600 XT 6GB

DirectX: Sürüm 12

Battlefield 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 11

İşlemci: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 7 3700X

RAM: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA RTX 3060Ti / AMD Radeon RX 6700-XT

DirectX: Sürüm 12

