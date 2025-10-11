Resident Evil Requiem'ı Bekleyenlere Müjde! Geri Sayım Başladı

Resident Evil Requiem'ın ön sipariş tarihi belli oldu. Sadece birkaç gün sonra başlayacak olan ön siparişlerle birlikte Resident Evil serisinin hayranlarına özel bir kutlama yapılması da planlanıyor. Capcom, korku oyunu serisinin önemli bir dönüm noktası için özel bir kutlama videosu yayınlayacak.

Resident Evil Requiem Ön Siparişe Ne Zaman Açılacak?

Resident Evil Requiem, 29 Ekim 2025 tarihinde ön siparişe açılacak. Aynı gün içinde Resident Evil serisi için özel bir kutlama videosu yayınlanacak. Capcom, bu videoda Requiem'e ait yeni bir oynanış videosuna yer vermeyeceğini doğrulasa da bu video hakkında soru işaretlerini gideren açıklama yapmaktan da kaçındı.

Hayranlar, 29 Ekim'de yayınlanacak olan videoda özel bir duyuru yapılabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Şu anda Resident Evil 0 ve Resident Evil Code Veronica'nın yeniden yapım versiyonlarının geleceği yönünde bir söylenti dolaşıyor. Bu iddialar doğru ise Capcom'un videosunda yeniden yapım versiyonlarının duyurulması muhtemel görünüyor.

Bunlara ek olarak Silahlar filmini yöneten Zach Cregger'ın yönetmen koltuğunda oturduğu bir Resident Evil filminin yapım aşamasında olduğu da belirtiliyor. Küçük bir ihtimal de olsa filmden bir görüntüye yer verilebilir. Belki de bunların hiçbiri gösterilmez. Capcom sadece serinin tüm oyunlarına hızlı bir bakış atılan video yayınlamayı tercih eder. Bu görüntüde neler olacağını öğrenmek için 29 Ekim'i beklemek gerekecek.

Resident Evil Requiem Konusu

Grace Ashcroft karakterine odaklanıyor. Bir FBI ajanı olan Grace hem zeki hem içe dönük bir kişiliğe sahip. Bu karakterin geçmişi ise bir hayli karanlık. Olay örgüsü, terk edilmiş bir otelde kimliği belirsiz bir cesedin bulunması ile başlıyor. Bu davaya Grace atanıyor ancak karakterin gittiği bu otel aynı zamanda annesi eski oyunlarda da gördüğümüz Alyssa Ashcroft'un 8 yıl önce öldüğü yer.

Ana karakter, kendini her şeyin başladığı yere yani Raccoon City'ye giderken buluyor. Bu tehlikeli yolculukta geçmişi ile bir kez daha yüzleşmek zorunda kalıyor. Resident Evil serisinin dokuzuncu ana oyunu ile serinin özüne geri dönülecek. Sınırlı kaynaklarla hayatta kalma gibi Resident Evil'ın en iyi korku oyunları arasında yer almasını sağlayan tüm ayrıntılar bu oyunda da olacak.

Resident Evil Requiem Çıkış Tarihi

Resident Evil Requiem, 27 Şubat 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Büyük bir merakla beklenen oyun, PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X / S platformları üzerinden oynanabilecek.