Battlefield 6'nın 26 Dakikalık Oynanış Videosu Sızdırıldı! Hemen İzleyin

Geçtiğimiz günlerde resmî fragmanı yayınlanan Battlefield 6'ya dair heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Battlefield 6'nın uzun bir oynanış videosu sızdırıldı. Video, oyunun neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Battlefield 6'nın Oynanış Videosu Ortaya Çıktı

Savaş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek Battlefield 6'nın nasıl bir atmosfere sahip olacağı merak ediliyordu. YouTube üzerinden sızdırılan 26 dakika uzunluğundaki video, oyunun etkileyici bir atmosfere sahip olacağını gözler önüne serdi.

Tank kullanımına odaklanan videoda patlama efektlerine ve haritaya yakından göz atma fırsatı da elde ediyoruz. Oyun genel olarak Battlefield 4'e benziyor. Paylaşılan oynanış videosuna göre oyun, serinin en sevilen oyunlarından biri olabilir.

Battlefield 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Battlefield 6, standart ve Phantom olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacak. Standart sürüm PC'de 69,99 euro (3.286 TL), PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te ise 79,99 euro (3.756 TL) fiyat etiketiyle satılacak.

Phantom sürümü PC'de 99,99 euro (4.695 TL), PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te ise 109,99 euro (5.165 TL) fiyat ile satışa sunulacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle oyunun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Battlefield 6 Ne Zaman Çıkacak?

Paylaşılan bilgilere göre Electornic Arts'ın yeni oyunu Battlefield 6, 10 Ekim tarihinde satışa sunulacak.