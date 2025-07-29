Aşırı Eğlenceli Yarış Oyunu Bedava Oldu! Hemen Kütüphaneye Ekleyin

Oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine yardım eden Barro GT ücretsiz oldu. Kampanya kapsamında yarış türündeki oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kampanya 4 Ağustos 2025 tarihinde saat 10.00'da sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte en iyi yarış oyunları arasında yer alan Barro GT'yi ücretsiz almak için yapmanız gerekenler!

Barro GT Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

Barro GT'nin sayfasını görüntüleyin.

"Hesaba Ekle" butonuna tıklayın.

Barro GT Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1+

Windows 7 SP1+ RAM: 2 GB

2 GB Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

Barro GT Nasıl Bir Oyun?

SC Jogos tarafından geliştirilen Barro GT, yarış türünde bir oyundur. 26 adet araba ve 21 adet yarış pistine sahip olan oyunda tek oyunculu modun yanı sıra bölünmüş ekran modu da bulunuyor. Bu mod sayesinde aynı ekran üzerinden arkadaşınızla veya ailenizle birlikte oynayabilirsiniz.