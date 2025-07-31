Battlefield 6'nın Yeni Videosu Sızdırıldı! Hemen İzleyin

Uzun süredir merakla beklenen Battlefield 6 ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Battlefield 6'nın bu kez çok oyunculu moda odaklanan yeni fragmanı sızdırıldı. Video, çok oyunculu modun neler sunacağı hakkında bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor.

Battlefield 6'nın Yeni Fragmanı Ortaya Çıktı

En iyi savaş oyunları arasına katılmaya hazırlanan Battlefield 6'nın yeni videosu sızdırıldı. X (eski adıyla Twitter) üzerinden paylaşılan videoda yalnızca çok oyunculu mod tanıtılıyor. Videoya baktığımızda oyunda uçaktan tanka kadar çeşitli araçlar kullanacağız.

Battlefield 6'nın 26 Dakikalık Oynanış Videosu

Battlefield 6 Ne Zaman Çıkacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Electornic Arts'ın yeni oyunu Battlefield 6, 10 Ekim tarihinde satışa sunulacak.

Battlefield 6'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Battlefield 6, standart ve Phantom olmak üzere iki farklı sürüme sahip olacak. Standart sürüm PC'de 69,99 euro (3.259 TL), PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te ise 79,99 euro (3.725 TL) fiyat etiketiyle satılacak.

Phantom sürümü PC'de 99,99 euro (4.656 TL), PlayStation 5 ve Xbox Series X/S'te ise 109,99 euro (5.122 TL) fiyat ile satışa sunulacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle oyunun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.