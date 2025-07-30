Xbox'ın Yeni Oyunu Bir Günde Steam'de Rekor Kırdı

Obsidian Entertainment ve Eidos-Montreal tarafından geliştirilen Grounded 2 yalnızca bir günde Steam'de eş zamanlı oyuncu sayısı rekoru kırarak önemli bir başarının altına imza attı. Oyunun oyuncu sayısı, serinin ilk oyununa fark attı.

Grounded 2, Eş Zamanlı Oyuncu Sayısı ile Rekor Kırdı

Aksiyon macera ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Grounded 2, 29 Temmuz 2025 tarihinde erken erişime açıldı. Kısa sürede yoğun bir ilgiyle karşı karşıya kalan oyunun Steam'deki eş zamanlı oyuncu sayısı 49 bin 836'ya ulaştı.

Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan Grounded ise 32 bin 12 eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmıştı. 2020 yılında erken erişime açılan oyunun tam sürümü ise 2022 yılında çıkmıştı. Dolayısıyla serinin yeni oyunu önemli bir başarı elde etti.

Grounded 2 Türkiye Fiyatı

PC Fiyatı: Steam'de 20,99 dolar (851 TL)

Steam'de 20,99 dolar (851 TL) Xbox Fiyatı: 1.299 TL (Game Pass'te mevcut)

Grounded 2 Fragmanı

Grounded 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400

AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD RX 5700 / Nvidia GTX 1070 / Intel Arc A580

AMD RX 5700 / Nvidia GTX 1070 / Intel Arc A580 DirectX: Sürüm 12

Grounded 2'nin yüklenebilmesi için en az 40 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa program kaldırma aracı ile kapsamlı temizlik yapabilir ve böylece kullanılabilir alanı kolayca artırabilirsiniz.

Grounded 2 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X / Intel i7-10700K

AMD Ryzen 5 5600X / Intel i7-10700K RAM: 16 GB

16 GB Ekran Kartı: AMD RX 6800 XT / Nvidia RTX 3080

AMD RX 6800 XT / Nvidia RTX 3080 DirectX: Sürüm 12

Grounded 2 Nasıl Bir Oyun?

Çizgi film tarzı grafiklere sahip olan Grounded 2, aksiyon macera ve hayatta kalma türlerinde bir oyun. Kaynak toplama, silah ve zırh üretme gibi klasik hayatta kalma mekaniklerini içeren yapımı ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz.