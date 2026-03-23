Battlefield Hardline için Yolun Sonu: EA, Konsol Desteğini Kesecek

Electronic Arts'tan gelen son dakika açıklamasıan göre Battlefield Hardline için yolun sonuna gelindi. Visceral Games stüdyosu tarafından geliştirilen ve klasik Battlefield deneyimine farklı bir soluk getiren bu oyun, Electronic Arts'ın stratejik kararı doğrultusunda oyunseverlere veda etmeye hazırlanıyor. İşte bu beklenmedik vedanın tüm detayları ve oyuncuları bekleyen kritik tarihler...

Battlefield Hardline Yolun Sonuna Mı Geliyor?

Electronic Arts tarafından Battlefield sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma bakılır ise Battlefield Hardline, 22 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla PlayStation 4 ve Xbox One üzerinde artık desteklenmeyecek. Hatta şirket bunu bir adım daha ileriye götürerek, dijital mağazalardan da kaldıracak. Yani belirtilen tarihten itibaren satın alabilmeniz mümkün olmayacak. Kütüphanenizde var ise konsolunuza indirebilecek ve oynayabileceksiniz. Diğer yandan alınan bu karar, PC versiyonunu etkilemeyecek.

Söz konusu paylaşımda ayrıca çevrimiçi hizmetlerin de oyunun dijital mağazalardan kaldırılmasından bir ay sonra sonlandırılacağı belirtilmiş. Net tarih olarak da 22 Haziran 2026 tarihi gösteriliyor. Bu da, arkadaşlarınızla veya diğer oyuncular ile Battlefield Hardline keyfi yaşayamayacağınız anlamına geliyor. Yani önünüzde üç aylık bir zaman kaldı.

Battlefield Hardline Nasıl Bir Oyun?

2017 yılında kapatılan Visceral Games stüdyosunun PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 ve Xbox One için geliştirdiği oyun, aşina olduğumuz Battlefield tarzından epey farklı bir çizgide ilerliyordu. Öyle ki askeri temanın yerine soygun, suç ve polis faaliyetlerine odaklıydı. İlk izlenimler karışık olmuş, çok oyunculu modu, erişilebilirliği ve seslendirme kalitesi ile övgüler alır iken hikayesi ve gizlilik oynanışı ile eleştirileri oklarının hedefi olmuştu.

İlk haftasında bir milyon satış barajını aşan ve toplamda sekiz milyon adetten fazla satan Battlefield Hardline için, çıkış gününden itibaren içerik anlamında epey desteklenmişti. Öyle ki Criminal Activity, Robbery, Getaway ve Betrayal adıyla dört genişleme paketi ve sayısız ek içerik yayınlanmıştı. Bunları özel sürümler ile bir bütün olarak elde edebildiğiniz gibi bağımsız olarak da satın alabiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Alınan bu karar, aslında şaşırtı değil. Sektörün büyük yayıncıları, artık aktif olarak oynanmayan veya aktif oyuncu sayısı belirli bir sınırın altına düşen oyunların ya sunucularını kapatıyor ya da bütünüyle fişini çekiyor. Buradaki temel neden ise kaynak tasarrufu ile gelecek projelere veya güncel oyunlara daha fazla kaynak ayırmak olarak gösterilebilir.

Electronic Arts, geçmişte de onlarca oyunun bu şekilde sayfasını kapatmış ve tarihin tozlu sayfalarına gömmüştü. Battlefield Hardline ise bu listeye eklenen bir diğer oyun oluyor. Sevenleri için üzücü bir durum elbette, ama bazen elden başka da bir şey gelmiyor ne yazık ki.