Arkadaşlarla Oynanan Zombi Oyunu Ücretsiz Oldu! Türkçe Desteği Var
Epic Games'te kısa süreliğine geçerli kampanya kapsamında zombi oyunu ücretsiz oldu. Belirtilen tarihe kadar oyunu kütüphaneye ekleyebilirsiniz.
⚡ Önemli Bilgiler
- Epic Games mağazasında 199,99 TL değerindeki Wave Gods: Ammo Night ücretsiz oldu.
- Oyunu Epic Games kütüphanenize ekleyebilmek için 29 Mart tarihine kadar zamanınız bulunuyor.
- Wave Gods: Ammo Night, zombi oyunlarını oynamayı seven oyunculara hitap ediyor.
Epic Games ücretsiz oyun sunmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde simülasyon türünde bir oyunu bedava dağıtan Epic Games, bu kez zombi oyununu ücretsiz sunuyor. Kampanya kapsamında oyunu kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman indirip oynayabilirsiniz. Peki, Epic Games'in bedava oyunu nasıl alınır?
Epic Games'te Hangi Oyun Ücretsiz Oldu?
Zombi oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Wave Gods: Ammo Night, Epic Games mağazasında ücretsiz oldu. Oyunu herhangi bir ücret ödemeden kütüphaneye eklemek için 29 Mart 2026 saat 13.00'e kadar zamanınız var. Belirtilen tarihten itibaren söz konusu oyun yeniden ücretli olacak. 26 Mart'a kadar Electrician Simulator'ın da ücretsiz olarak dağıtıldığını belirtelim.
Wave Gods: Ammo Night Ücretsiz Nasıl Alınır?
- Epic Games'i açın.
- Hesabınıza giriş yapın.
- Wave Gods: Ammo Night'ın sayfasını ziyaret edin.
- "Yükle" butonuna tıklayın.
- İşlemi onayladıktan sonra oyun kütüphaneye eklenecektir.
Wave Gods: Ammo Night'ın Fragmanı Nasıl İzlenir?
Wave Gods: Ammo Night Nasıl Bir Oyun?
Vault Games tarafından geliştirilen Wave Gods: Ammo Night, zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçiyor. Oyundaki temel amaç ise dalga dalga gelen zombileri etkisiz hâle getirerek hayatta kalmaya çalışmak. Mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalabilmek için cephaneyi doğru şekilde kullanmamız gerekiyor. Yani sadece nişan almak değil aynı zamanda kaynak yönetimi de önemli.
Tek oyunculu ve co-op modlarına sahip olan oyunu ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. Oynanışı çok daha eğlenceli hâle getiren co-op modu altı kişiye kadar destekliyor. Gerilim dolu atmosferiyle öne çıkan yapım, 5 Şubat 206 tarihinde satışa sunuldu.
Wave Gods: Ammo Night'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşletim Sistemi: AMD Ryzen 5 3600
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1660
- Depolama: 20 GB
Wave Gods: Ammo Night'ın Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i7-12700F
- RAM: 32 GB
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce RTX 4060
- Depolama: 20 GB
Wave Gods: Ammo Night Kaç GB?
Wave Gods: Ammo Night'ın yüklenebilmesi için en az 20 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan yoksa program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, bilgisayarda kapsamlı temizlik yapar ve böylece kullanılabilir alan kolayca artar.
Editörün Yorumu
Zombi oyunlarını seven biri olarak Wave Gods: Ammo Night dikkatimi çekti. Gerilim dolu atmosfere sahip olan oyunun en önemli avantajının co-op desteği olduğunu düşünüyorum. Bence arkadaşlarla oynanacak oyunlar, tek kişilik oyunlara göre çok daha eğlenceli oluyor. Söz konusu oyunun mantığı her ne kadar basit olsa da keyifli bir oynanış sunduğunu söyleyebilirim.