Battlefield Serisinin En Çok Konuşulan Oyunu, Bu Cihazlara Veda Etti

Battlefield serisi, oyun çeşitliliği bakımından epey geniş bir yelpaze sunuyor. Bunların arasında en çok konuşulanı ise şüphesiz ki Battlefield Hardline oldu. Serinin diğer oyunlarına kıyasla bu yapımda alışılmışın çok dışına çıkıldı. Bir kısım oyunu severken bir kısım da geliştiricilere yoğun eleştiride bulundu. Piyasaya sürülmesinden bu yana epey uzun bir süre geçen yapım, şimdi de bazı cihazlara tamamen veda etti.

Battlefield Hardline Hangi Cihazlarda Oynanamayacak?

Electroni Arts, Mart ayında Battlefield Hardline'ın eski nesi oyun konsollarına yönelik desteğin sonlandırılacağını belirtti. Oyun, 22 Mayıs'ta ilgili platformların mağazasından kaldırılırken şimdi de çevrim içi moduna erişim sonlandırıldı. Bu kararın PC oyuncuları açısından herhangi bir dezavantajı bulunmasa da PlayStation 4 ve ve Xbox One konsol sahipleri artık bu oyunun çok oyunculu moduna hiçbir şekilde erişemeyecek.

Bir Reddit kullanıcısı, sunuculara olan erişim sona ermeden önceki 2 dakikalık bir oynanış videosunu paylaştı. Başka bir paylaşımda ise Battlefield Hardline'ın geliştiricilerinin oyunculara veda mesajına yer verildi. Bu mesajda "Üzgünüz fakat bu oyunun sunucuları kapatıldı. Oynadığınız için çok teşekkür ederiz" ifadesine yer verildi.

Battlefield Hardline Nasıl Bir Oyun?

Battlefield oyunları arasında farklı oynanışı ile öne çıkan Battlefield Hardline, serinin diğer pek çok oyununun aksine polisler ve suçlular arasındaki mücadeleyi merkezine alıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere klasik savaş ortamı yerine şehir içinde geçiyor. Polisler suçluları yakalamaya çalışırken suçlular da şehrin altını üstüne getiriyor.

Tek oyunculu mod, pek çok kişi tarafından sevilen hikâye ile geliyor. Oyuncular, hikâye modunda bir dedektifi yönetiyor. Çok oyunculu mod ise 64 kişiye kadar oyuncuyu destekliyor. Bu modda takım çalışması oldukça büyük önem taşıyor. Zaten kalabalık olduğu için takım hâlinde hareket etmediğiniz takdirde kolay hedef hâline gelebiliyorsunuz.

Battlefield Hardline'ın PS4 ve Xbox One Desteği Neden Kesildi?

Battlefield Hardline'ın PlayStation 4 ve Xbox One desteğinin kesilmesinin arkasında hangi sebep olduğu hakkında net bir açıklama yapılmadı fakat bunun nedenini tahmin etmek pek de zor değil. Oyun, 2015 yılında piyasaya sürüldü. O zamandan bu yana uzun yıllar geçti. Zaman içinde oyuncu sayısında da ciddi bir düşüş meydana geldi.

Electronic Arts, piyasaya sürülmesinden bu yana o kadar uzun bir süre geçmişken hâlâ destek vermesi, finansal açıdan pek mantıklı bir hamle değil. Online oyunlarda sunucu masrafları bir hayli yüksek. Bakım, güvenlik ve daha birçok sebeple ciddi bir harcama yapılabiliyor. Oyuncu sayısı da düşmüşken sunucuları aktif tutmaya devam etmek, şirketin zarar etmesine sebep olabilir.

Editörün Yorumu

Pek çok kişinin aksine ben Battlefield Hardline'ın sunduğu o farklı oynanışı sevmiş ve ilk piyasaya sürüldüğü dönemde epey oynamıştım. Tabii, bu PlayStation 4 ve Xbox One desteğinin kesilmesini doğru bulmadığım anlamına gelmiyor. Yeni oyunlarda sorunsuz bir deneyim elde etmek için şirketin kaynaklarını doğru kullanması gerekiyor. 2015'te piyasaya sürülen bir oyunun sunucularını aktif tutmayı sürdürmesi, şirket için epey maliyetli olurdu. Bu da yeni oyunların sunucularında istediğimiz verimi alamamıza sebep olurdu.