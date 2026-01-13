Baykar İtalya'da Üretime Başlıyor: Hangi İHA'lar Üretilecek?

Geçtiğimiz dönemlerde Baykar’ın Piaggio Aerospace’i bünyesine katması Türkiye ile İtalya arasındaki havacılık ilişkilerinde yeni bir sayfa açmıştı. Satın almanın ardından gözler yalnızca mülkiyet değişimine değil bu adımın sahadaki karşılığına çevrildi. Son gelen bilgiler üretim operasyonlarının nasıl yönetileceğini de göstermiş oldu. İşte detaylar...

Baykar SİHA'ları İtalya'da Üretilecek!

Baykar Genel Müdürü ve Piaggio Aerospace Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar satın alım sonrası döneme ilişkin planların netleşmeye başladığını açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre Piaggio’nun sivil havacılıktaki köklü üretim kültürü ile Baykar’ın hızlı mühendislik yaklaşımı bir araya getiriliyor ve bu sinerji yeni projelerin önünü açıyor.

Bu kapsamda Piaggio’nun İtalya’daki tesislerinde insansız hava aracı üretimi de gündeme gelmiş durumda. Baykar ile Leonardo ortaklığıyla kurulan LBA Systems üzerinden, Bayraktar SİHA platformlarının Avrupa ihtiyaçlarına uygun şekilde İtalya’da üretilmesi hedefleniyor.

Bu yaklaşım, hem yerelleştirilmiş üretim hem de Avrupa sertifikasyon süreçlerinin hızlandırılması açısından kritik önem taşıyor. Daha önce Paris Air Show kapsamında konuşan Baykar CEO’su Selçuk Bayraktar, ilk etapta Bayraktar TB3 ve Bayraktar AKINCI platformlarına odaklanılacağını belirtmişti.

Fuarda bu iki platformun LBA Systems markasıyla sergilenmesi, planların yalnızca fikir aşamasında olmadığını da net biçimde ortaya koymuştu. Piaggio tesislerinin dönüşümü yalnızca İHA üretimiyle sınırlı kalmayacak. Halihazırda farklı motor tipleri için bakım-onarım faaliyetleri yürüten tesislerde, yeni motor seçenekleriyle MRO (bakım, onarım ve revizyon) kapasitesinin genişletilmesi de hedefleniyor.

Bu doğrultuda yeni makine yatırımları, motor parçası üretimi ve altyapı güçlendirmeleri gündemde. Sivil havacılık tarafında ise P180 Avanti programı Baykar tarafından yeniden ele alınıyor. Yıllık üretimi 4 ile 5 adet seviyesinde kalan Avanti için hedef oldukça iddialı: mevcut tesisler ve tedarik zinciri desteğiyle bu rakamın 25 ile 30 uçak seviyesine çıkarılması planlanıyor.

Peki siz bu iş birliğinin Türkiye savunma sanayii açısından Avrupa’da nasıl bir etki yaratacağını düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.