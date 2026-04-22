Motorola'dan Dimensity İşlemcili Telefon Geliyor! 120Hz Ekrana Sahip

Motorola'nın yeni telefonu Moto G87'ye dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Moto G87'nin fiyatı ortaya çıktı. Telefon, serinin bir önceki modeli olan Moto G86'dan daha yüksek bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Motorola Moto G87'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İddiaya göre Motorola Moto G87'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 406.89 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu da güncel kur ile birlikte 21 bin 459 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 43 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Motorola Moto G87 Türkiye'de Satılacak mı?

Motorola Moto G87'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Motorola Razr 60 ve Edge 70 satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Edge 70 Pro'nun da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Motorola Moto G87'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Moto G87'nin tasarımı, serinin bir önceki modeli Moto G86'ya çok benzeyecek. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde üç adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde Motorola logosu da bulunacak. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları yer alacak.

Motorola Moto G87 Ne Zaman Tanıtılacak?

Motorola Moto G87'nin mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. 12 GB RAM seçeneği ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Moto G86, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

Motorola Moto G87'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,6 inç civarı

6,6 inç civarı Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 6000 serisi bir işlemci

Dimensity 6000 serisi bir işlemci Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşletim Sistemi: Android 16

Motorola Moto G87'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Motorola'nın yeni telefonunda Dimensity 6000 serisine ait bir işlemci bulunacak. Bu işlemcinin Dimensity 6300 olması bekleniyor. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 60 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 90 FPS'te Call of Duty Mobile'ı ise ortalama 40 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 6300 işlemcisi daha önce Samsung Galaxy A07 5G, Redmi 15C 5G, vivo V50 Lite 5G ve OPPO A6 5G dahil olmak üzere çok sayıda telefonda tercih edilmişti. Moto G86'da ise Dimesnity 7300 bulunuyor. Bu işlemci de söz konusu mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek hıza ulaşabiliyor. Yüksek verimliliğin pil ömrüne olumlu bir katkı sağladığını belirtelim.

Motorola Moto G87'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

G87'nin ekranı 6,6 inç civarında bir büyüklüğe sahip olacak. Cihaz ayrıca 120Hz yenileme hızı sunacak. Serinin bir önceki modeli Moto G86'da ise 6,67 inç ekran boyutu, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 4500 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4500 nit civarı bir parlaklık ve OLED ekran görebiliriz.

OLED ekran, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Yani karanlık sahnelerde grileşme problemi olmuyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada 4500 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Editörün Yorumu

Motorola Moto G87'nin orta segmentte iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Telefonun hem günlük kullanım hem de PUBG Mobile gibi donanımı pek zorlamayan mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını söyleyebilirim. Bu arada yüksek yenileme hızının çok önemli bir avantaj sağladığını belirteyim. Örneğin menüler arasında gezerken ve hatta web sayfalarında kaydırma yaparken bile akıcı bir deneyim elde edilecek.

Özellikle 60Hz yenileme hızına sahip bir telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçildiğinde aradaki fark belirgin şekilde hissediliyor. Bu arada günümüzde 128 GB depolama alanı bile uzun süreli kullanımda yetersiz gelebiliyor. Dolayısıyla G87, 256 GB ve 512 GB seçenekleri ile birlikte önemli bir avantaj sağlayacak.