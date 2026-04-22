16 Gün Pil Ömürlü Akıllı Saat Tanıtıldı! OLED Ekran ve Dahası

OnePlus'ın geçtiğimiz günlerde Google Play Console ile görülen ve bununla birlikte pek çok özelliği açıklığa kavuşan akıllı saati Watch 4 tanıtıldı. Marka tarafından paylaşılan bilgilere bakılacak olursa kullanıcıların günlük yaşamını oldukça kolaylaştıracak dayanıklı bir akıllı saat geliyor. Cihaz ayrıca OLED ekran ve daha birçok özelliği ile ön plana çıkacak.

OnePlus Watch 4'ün Özellikleri Neler?

Dayanıklılık: IP69, MIL-STD-810H

İşlemci: Snapdragon Wear W5

RAM ve Depolama: 2 GB RAM / 32 GB depolama alanı

Ekran Teknolojisi: LTPO OLED

Maksimum Parlaklık: 3.000 nit

Ekran Çözünürlüğü: 466 x 466 piksel

Batarya Kapasitesi: 646 mAh batarya.

Pil Ömrü: Uzun pil ömrü modunda 16 güne, akıllı modda 5 güne kadar kullanım süresi

Şarj Hızı: 0'dan 100'e yaklaşık 75 dakikada dolum

Spor: 100+ mod

Sağlık: Kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, bilek sıcaklığı takibi

Boyutlar: 47.4 x 47.4 x 11 mm

Ağırlık: kordonsuz 43 gram, kordonla birlikte 68 gram

OnePlus Watch 4'ün Ekran Özellikleri Neler?

OnePlus Watch 4, LTPO OLED ekranla birlikte geliyor. Bu teknoloji sayesinde cihaz çok daha düşük güç tüketime ile uzun kullanım süresi elde etmeye olanak tanıyor. Ayrıca genel olarak canlı bir görüntü ve gerçek siyahlar elde etmeyi sağlıyor. 466 x 466 piksel çözünürlük sunan cihaz ayrıca 3.000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Bu da yoğun gün ışığı altında bile ekranı net şekilde görmenizi mümkün kılıyor.

Bu arada hatırlatmak gerekirse OnePlus Watch 3 de LTPO AMOLED ekran üzerinde 466 x 466 piksel çözünürlük ve 2200 nit maksimum parlaklık sunan bir model olarak piyasaya sürülmüştü. İki cihazın ekranı arasında her ne kadar küçük bir fark olsa da bunun kullanıcılara önemli bir avantaj olarak döneceğini belirtmek gerekiyor.

OnePlus Watch 4'ün Pil Ömrü Ne Kadar?

Cihaz, akıllı modda 5 güne kadar pil ömrü sunuyor. Uzun pil ömrü modunda ise bu süre 16 güne çıkıyor. Aslına bakacak olursanız bir önceki modele göre batarya tarafında değişen hiçbir şey yok. OnePlus Watch 3 de 16 güne kadar pil ömrü sunuyor. Akıllı modda ise bu süre 5 güne kadar geriliyor.

OnePlus Watch 4 Ne Kadar Dayanıklı?

Yeni akıllı saat, IP69 sertifikasına sahip. Bu, akıllı saatin toza karşı çok dayanıklı, suya karşı da maksimum dirence sahip olduğunu gösteriyor. Yani yağmur atıştırırken yürüyorsanız, terlediyseniz veya üzerinize su sıçradıysa korkmanıza gerek yok. Tabii, yüksek su basıncına maruz bırakmaktan ya da sıvı sabun ve benzeri kimyasallara maruz bırakmaktan uzak durmakta fayda var.

OnePlus'ın yeni akıllı saati ayrıca MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikasına sahip. Bu da cihazın gün içinde yaşanabilecek duvara çarpma ve benzeri durumlara karşı dayanıklılığa sahip olduğunu gösteriyor. Yani çeşitli aktiviteler gerçekleştirirken cihazın çizilip çizilmeyeceği hakkında endişelenmeye gerek bırakmıyor. Tabii, bunun üzerinden tank geçse bile sapasağlam kalacağı anlamına gelmediğini belirtelim. Bu tür ciddi durumlara karşı dikkatli olmaya devam etmek gerekiyor.

OnePlus Watch 4'ün Fiyatı Ne Kadar?

OnePlus Watch 4'ün fiyatı henüz netleştirilmedi fakat bundan önceki model OnePlus Watch 3 şu an 349.99 dolara (15 bin 723 TL) satılıyor. Yeni cihazın nispeten önemli iyileştirmelerle beraber geleceğini göz önünde bulundurursak OnePlus Watch 4'ün 430 dolar (19 bin 317 TL) civarı fiyata sahip olabileceğini söylemek mümkün. Tabii ki konuya ilişkin henüz resmî açıklama olmadığını, farklı fiyatla piyasaya sürülebileceğini ayrıca not düşelim.

OnePlus Watch 4 Türkiye'de Satılacak mı?

OnePlus'ın şu an Türkiye'de OnePlus 15 5G gibi akıllı telefonları satılıyor ancak bunların arasında ne yazık ki akıllı saat yer almıyor. Dolayısıyla bu yeni modelin de Türkiye'ye doğrudan getirilmeyeceğini söyleyebiliriz. Elbette ki maliyeti uygun bulunursa ithalatçı garantili olarak satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

OnePlus Watch 4'ün özelliklerini incelediğimde büyük ölçüde OnePlus Watch 3 ile aynı kaldığını görüyorum. Elbette ki daha yüksek parlaklık, OLED ekran ve benzeri avantajlar getiriyor fakat batarya tarafında neredeyse hiçbir değişim yok. Akıllı saat kullanıcıları için en önemli kriterlerden birinin pil ömrü. O yüzden markanın bu konuya biraz daha eğilmesini beklerdim.