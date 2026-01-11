Yeni Teknolojiler Yolda mı? TUSAŞ ve Roketsan'dan Gizli İsimler!

Türkiye savunma sanayiinde son dönemde dikkat çeken gelişmelere bir yenisi daha eklendi. TUSAŞ ve Roketsan henüz kamuoyuna duyurulmamış bazı yeni ürün adlarını Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan tescil ettirdi. Tescil edilen bu isimler iki şirketin de yeni projeler üzerinde çalıştığına işaret ediyor. İşte detaylar...

TUSAŞ ve Roketsan’dan Dikkat Çeken Yeni Tesciller!

Tescil kayıtlarına göre TUSAŞ'ın ATLAS ve AYAZ isimlerini kendi adına güvence altına aldığı ortaya çıktı. Bu iki ismin de şu an için kamuoyuna tanıtılmış herhangi bir platformla eşleşmediği görülüyor.

Özellikle savunma sanayiinde isim tescillerinin genellikle ürün duyurularından önce yapılması bu başlıkların ilerleyen dönemde açıklanabilecek projelerin habercisi olabileceğini düşündürüyor. ATLAS ismiyle ilgili herhangi bir teknik tanım bulunmuyor.

Ancak savunma sanayiinde bu tür güçlü ve simgesel isimlerin genellikle büyük ölçekli, stratejik veya uzun menzilli sistemler için tercih edildiği biliniyor. Bu nedenle ATLAS’ın; bir hava platformu, insansız sistem ya da mevcut bir projenin farklı bir varyantı olabileceği ihtimali konuşuluyor.

AYAZ ise tescil detaylarında daha net bir çerçeve sunuyor. Kayıtlarda AYAZ’ın jet motorlu kamikaze insansız hava aracı olarak tanımlanması, yüksek hızlı ve ani reaksiyon kabiliyeti gerektiren görevler için geliştirilen yeni nesil bir vurucu İHA konseptine işaret ediyor.

Jet motorlu yapı, bu sistemin klasik pervaneli kamikaze İHA’lardan farklı bir görev profiline sahip olabileceğini düşündürüyor. Öte yandan Roketsan cephesinde de benzer bir gizlilik söz konusu. Şirketin 2023 yılında TIMUR adını Türk Patent ve Marka Kurumu’na tescil ettirdiği, ancak bu isme karşılık gelen ürünün henüz açıklanmadığı biliniyor.

Roketsan’ın füze, mühimmat, itki sistemleri ve entegre silah çözümleri alanındaki geniş ürün yelpazesi göz önüne alındığında, TIMUR’un bu başlıklardan biriyle ilişkili olması muhtemel görünüyor. Savunma sanayii şirketlerinin ürün isimlerini erken aşamada tescil ettirmesi, hem fikrî mülkiyetin korunması hem de projelerin gizliliğinin sürdürülmesi açısından sıkça başvurulan bir yöntem.

Bu nedenle ATLAS, AYAZ ve TIMUR isimleri; önümüzdeki dönemde duyurulabilecek yeni projelerin ilk sinyalleri olarak değerlendiriliyor. Resmî tanıtımlar yapılana kadar teknik detayların ve kullanım senaryolarının netleşmesi ise beklenmiyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.