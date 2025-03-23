X'ten Dikkat Çeken Açıklama: Yüzlerce Engel Talebine Karşı Çıktı!
Popüler sosyal medya platformu X, Türkiye hükümetinin mahkeme kararlarıyla yüzlerce hesap için engel talep ettiğini açıkladı. Peki neden? İşte detaylar!
Son günlerde Türkiye'nin birçok şehrinde geniş çaplı protestolar yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte birçok kişinin tutuklanmasının ardından patlak veren eylemler, kısa süre içinde dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı.
Tabii bu protestolar, sosyal medyada en çok konuşulan konuyu da belirledi. Kısa süre önce ise popüler sosyal medya platformu X'ten bir açıklama geldi. Bu açıklama, internette çok konuşuldu.
X'ten Türkiye'nin Mahkeme Kararlarına İtiraz!
X'in hükümetlerle ilgili duyurular yaptığı Global Government Affairs hesabından yapılan açıklamaya göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun mahkeme kararıyla 700'den fazla hesap için engel talep ettiği belirtildi. Bunların hangi hesaplar olduğu bilinmiyor ancak şirket, bu engel taleplerine itiraz ettiğini ifade etti.
We object to multiple court orders from the Turkish Information and Communication Technologies Authority to block over 700 accounts of news organizations, journalists, political figures, students, and others within Türkiye. Providing a platform committed to defending everyone’s…— Global Government Affairs (@GlobalAffairs) March 23, 2025
Açıklamaya göre engel taleplerinin başta haber kaynakları, gazeteciler, siyasi figürler ve öğrenciler için yapıldığı belirtiliyor. Eski adıyla Twitter olan X, ünlü iş insanı Elon Musk'a satıldığından beri özellikle basın özgürlüğü açısından ciddi bir ilerleme kaydetti.
Şirket, şimdi de Türkiye hükümetinin milyonlarca Türk kullanıcıyı ülkelerindeki haber ve siyasi söylemlerden alıkoyduğuna inandığını belirtiyor. Firma, bu engel taleplerine karşı hukuksal bir mücadele vereceğini ifade ediyor. Bu işin nasıl sonuçlanacağını ise hep birlikte göreceğiz.
X tarafından yapılan açıklama şu şekilde;
Türkiye Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun, Türkiye'deki haber kuruluşları, gazeteciler, siyasi figürler, öğrenciler ve diğer kişilere ait 700'den fazla hesabın engellenmesine yönelik çok sayıda mahkeme kararına itiraz ediyoruz. Herkesin ifade özgürlüğü hakkını savunmaya kararlı bir platform sağlamak X için her şeyden önemlidir ve biz Türk hükümetinin bu kararının yalnızca hukuka aykırı olmakla kalmayıp aynı zamanda milyonlarca Türk kullanıcıyı ülkelerindeki haber ve siyasi söylemlerden alıkoyduğuna inanıyoruz. Bu ilkeleri hukuk sistemi aracılığıyla savunmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. X, faaliyet gösterdiğimiz her yerde her zaman ifade özgürlüğünü savunacaktır.