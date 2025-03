X'ten Dikkat Çeken Açıklama: Yüzlerce Engel Talebine Karşı Çıktı!

Son günlerde Türkiye'nin birçok şehrinde geniş çaplı protestolar yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte birçok kişinin tutuklanmasının ardından patlak veren eylemler, kısa süre içinde dünya genelinde büyük bir yankı uyandırdı.

Tabii bu protestolar, sosyal medyada en çok konuşulan konuyu da belirledi. Kısa süre önce ise popüler sosyal medya platformu X'ten bir açıklama geldi. Bu açıklama, internette çok konuşuldu.

X'in hükümetlerle ilgili duyurular yaptığı Global Government Affairs hesabından yapılan açıklamaya göre Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun mahkeme kararıyla 700'den fazla hesap için engel talep ettiği belirtildi. Bunların hangi hesaplar olduğu bilinmiyor ancak şirket, bu engel taleplerine itiraz ettiğini ifade etti.

We object to multiple court orders from the Turkish Information and Communication Technologies Authority to block over 700 accounts of news organizations, journalists, political figures, students, and others within Türkiye. Providing a platform committed to defending everyone’s…