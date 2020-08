Bazı Netflix İçerikleri Ücretsiz Oldu! Hemen İzleyin

Netflix, abone sayısını artırmak amacı ile yeni bir pazarlama stratejisi deniyor. Dünya genelinde büyük bir popülariteye sahip olan dijital yayın platformudna bazı içerikler ücretsiz oldu. Şirket, Netflix abonesi olmayan insanlara Netflix'i deneyimleme imkanı sunuyor. Ücretsiz olan içerikleri izleyebilmek için hesap oluşturmanıza da gerek yok. Peki, Netflix içerikleri ücretsiz olarak nasıl izlenir?

Netflix İçerikleri Ücretsiz Nasıl İzlenir?

Netflix, bu pazarlama stratejisini aslında daha önce test etmişti. Şirket, eylül ayında Hindistan'da "Bard of Blood" isimli dizinin ilk bölümünü ücretsiz olarak sunmuştu. Abone sayısını daha da artırmayı hedefleyen şirket, şimdi ise bu stratejiyi dünya genelinde test ediyor. Peki, hangi Netflix içerikleri ücretsiz oldu?

Dijital yayın platformunda dizi, film, belgesel ve animasyon dizi türlerinde toplamda 10 adet içerik ücretsiz oldu. Dizilerin yalnızca ilk bölümünün ücretsiz olduğunu belirtelim. Filmlerin ise tamamını ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Popüler platformda Stranger Things, Murder Mystery, Elite, The Boss Baby: Back in Business, Bird Box, When They See Us, Love Is Blind, The Two Popes, Our Planet, ve Grace and Frankie isimli içerikler ücretsiz oldu.

Netflix ücretsiz izle sayfası üzerinden ücretsiz içerikleri izleyebilirsiniz. Netflix'te bedava olan içerikleri izleyebilmek için hesap oluşturmanıza da gerek yok. İster Türkçe dublajlı olarak ister altyazı seçeneği ile izleyebilirsiniz. Bedava olan içerikleri PC veya Android cihazınızdan sorunsuz bir şekilde izleyebilirsiniz.

Netflix'in bazı içerikleri ücretsiz yapması ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Popüler dijital yayın platformunda yer alan bedava içerikler hakkındaki düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtebilirsiniz.