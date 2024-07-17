Apple ile Minecraft İş Birliği: Yepyeni Bir Kulaklık Yakında Satışta!

İkonik hayatta kalma oyunu Minecraft, bu yıl 15. yılını kutlarken, Apple bu vesileyle yeni Beats Solo 4 serisinin özel bir sürümünü tanıttı. Bu yeni kulaklık, Minecraft’ın klasik blok stilini yansıtan tasarımıyla dikkat çekiyor.

Beats Solo 4 serisinin bu özel sürümü, siyah üzerine yeşil blok desenleri ve klasikleşen 'b' logosu ile geliyor. Kulaklık, her ne kadar Minecraft'a özel bir sürüm olsa da şık tasarımı sayesinde herkes tarafından kullanılabilir.

Beats Solo 4 Minecraft Özel Kulaklığı Nasıl Görünüyor?

Bu iş birliğinin bir parçası olarak popüler grup Imagine Dragons, "Wake Up" adlı şarkısını bu projeye özel hazırlanan kısa bir animasyon filminde kullanılmasına izin verdi. Bu yeni kısa animasyon filmi, izleyicileri kulaklıktan gelen seslerle patlayan bir Minecraft dünyasında gezdiriyor.

Minecraft temalı Beats Solo 4 özel sürüm kulaklık, 18 Temmuz'dan itibaren 199 dolara satışa sunulacak ve kulaklıklarla birlikte Minecraft’ta kullanılabilecek özel bir skin kodu da verilecek.

Minecraft şu anda PC, konsollar, Android, iPhone, iPad ve Mac'te oynanabilir durumda ve oyun deneyiminize Minecraft'a özel hazırlanan ekipmanları da dâhil etmek istiyorsanız bu kulaklık aradığınız ürün olabilir.

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