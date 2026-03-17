45 Saat Pil Ömrü Sunan Kulaklığın Özel Sürümü Tanıtıldı

Powerbeats Pro 2, ilk olarak geçen yıl piyasaya sürülmesinden bu yana sunduğu özellikler sayesinde çok geniş bir kitlenin ilgi odağı hâline geldi. Dünya genelinde pek çok kullanıcının dikkatini çeken bu kulaklığın şimdi de Nike ile olan iş birliği kapsamında özel bir sürümü tanıtıldı. Tahmin edilebileceği üzere cihazın bu versiyonu Nike ismi altında sunuluyor.

Powerbeats Pro 2 Nike Nasıl Bir Tasarım Sunuyor?

Beats ve Nike iş birliğinde tasarlanan Powerbeats Pro 2'nin özel sürümü, kulaklığa Nike dokunuşları getiriyor. Sağ kulaklıkta Nike'ın klasik logosu (swoosh olarak adlandırılıyor) yer alıyor ama sol kulaklıkta bir değişiklik yok, Beats'in alışagelmiş "b" logosu kalmaya devam ediyor. Bu özel sürümde Nike'ın fıstık yeşili rengi kullanılıyor.

Cihazın Nike sürümü yalnızca kulaklıklar için değil, şarj kutusunda da önemli değişiklikler içeriyor. Öyle ki siyah rengin üzerinde fıstık yeşili detaylar bulunuyor. Kapağı açtığınızda ilk gördüğünüz şey ise Nike'ın sporculara motivasyon niteliğindeki "just do it" yani "sadece yap" sloganı oluyor.

Powerbeats Pro 2 Nike'ın Özellikleri Neler?

Pil Ömrü: Kulaklık başına 10 saat, şarj kutusuyla 45 saate kadar

Kulaklık başına 10 saat, şarj kutusuyla 45 saate kadar Dayanıklılık: IPX4 sertifikası (ter ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık)

IPX4 sertifikası (ter ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık) Adaptif EQ: Mevcut

Mevcut İşlemci: Apple H2

Apple H2 Uzamsal Ses Desteği: Desteklenen cihazlar için mevcut

Desteklenen cihazlar için mevcut Şeffaf Mod (Çevredeki Sesleri Duyma): Mevcut

Mevcut Aktif Gürültü Engelleme (ANC): Mevcut

Mevcut Ağırlık: Şarj kutusu 69 g, her bir kulaklık 8,7 g

Powerbeats Pro 2'nin Nike sürümü, teknik özellik açısından orijinal modelden farklı bir şey sunmuyor fakat bu modeli daha önce hiç görmemiş kişiler olabilir. Söz konusu kullanıcıların da bunun nasıl bir kulaklık olduğu hakkında fikir edinmesi için cihazın nasıl özelliklere sahip olduğuna kısaca bir değinmekte fayda var.

Powerbeats Pro 2 Ne Kadar Pil Ömrü Sunuyor?

Kulaklık başına 10 saate kadar dinleme süresi elde ediyorsunuz. Şarj kutusuyla birlikte toplam süre 45 saate kadar ulaşıyor. Kulaklıkları eğer sadece okuldan eve veya işten eve gibi amaçlarla kullanma gibi alışkanlığınız bulunuyorsa yeni kulaklık muhtemelen günlerce şarj etmenize gerek bırakmayacaktır.

Powerbeats Pro 2 Suya Dayanıklı mı?

Cihaz, IPX4 sertifikası ile birlikte geliyor. Bu, terleme ve su sıçramalarına karşı belirli bir seviyeye kadar dayanıklılık sunduğu anlamına geliyor. Elbette ki yoğun su basıncına veya çok yüksek sıcaklık seviyesine sahip suya maruz bırakmaktan kaçınmakta fayda var. Aksi takdirde beklenmedik durumlarla karşılaşılabilir.

Powerbeats Pro 2 Nasıl Ses Kalitesi Sunuyor?

Kulaklık en iyi ses deneyimini elde etmenizi sağlamak için dinamik ekolayzer özelliği ile birlikte geliyor. Bu özellik, kulak şeklinizi ve kulaklığı takış şeklinizi sürekli olarak tarayarak sesleri analiz ediyor ve kişiselleştirilmiş ayarlar sunuyor. Dinamik kafa takibi destekli uzamsal ses desteğine sahip olan kulaklık, başınızı hangi yöne çevirdiğinize bağlı olarak sesi gerçek zamanlı olarak optimize ediyor.

Powerbeats Pro 2 Nike Türkiye'de Satılacak mı?

Powerbeats Pro 2'nin Nike sürümünün sadece Birleşik Krallık, Almanya, İsviçre, Fransa, Hollanda, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Japonya, Çin, Hindistan, Avustralya, Singapur ve Hong Kong'da satışa sunulacağı belirtildi. Özel üretim olması dolayısıyla en azından yakın zamanda Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.

Powerbeats Pro 2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Powerbeats Pro 2 şu an Türkiye'de 14 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Bu model, siyah, kum grisi, mor ve turuncu olmak üzere dört farklı renk seçeneği ile sunularak hemen hemen her tarza hitap ediyor. Nike sürümü satın alınamasa da hâlihazırda mevcut olan renk seçenekleri de kullanıcı beklentilerini karşılayabilir.

Editörün Yorumu

Powerbeats Pro, tasarımı dolayısıyla en çok sevdiğim kulaklık serilerinin başında geliyor. Bu özel sürümde tercih edilen siyah ve fıstık yeşili renklerin karışımı kulaklığa daha çok spor odaklı kulaklık havası kazandırmış. Elbette kendini gösteren bir renk ve her kullanıcıya hitap etmeyebilir ama spor yaparken atmosferle çok uyumlu olacağını düşünüyorum.