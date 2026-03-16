40 Saat Pil Ömürlü Kulaklık Tanıtıldı! Uzamsal Ses Desteği Var

Baseus, yeni bir kablosuz kulaklık tanıttı. TWS 1 Youth Edition olarak adlandırılan model oldukça bütçe dostu bir fiyat etiketiyle birlikte sunuluyor. Düşük fiyatına rağmen özellikleriyle kullanıcıların beklentilerini karşılamayı başarıyor. Uzun pil ömrü, net görüşmeler için gürültü engelleme ve çok daha fazlasını sunan cihaz, ideal performansı elde etmenize olanak tanıyor.

Baseus TWS 1 Youth Edition'ın Özellikleri Neler?

Sürücü: 10 mm dinamik sürücüler

Uzamsal Ses Desteği: Mevcut

Mevcut Gürültü Engelleme: Konuşmalar için çift mikrofonla desteklenen gürültü engelleme

Ağırlık: Kulaklık başına 3,3 gram

Kulaklık başına 3,3 gram Bağlantı: Bluetooth 6.0

Dayanıklılık: IP55 (Toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık)

IP55 (Toz ve su sıçramalarına karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklılık) Düşük Gecikme Modu: 60 ms

Aynı Anda İki Cihaza Bağlanma Desteği: Mevcut

Mevcut Pil Ömrü: Kulaklık başına tek şarjla 7 saate, şarj kutusuyla birlikte toplam 40 saate kadar

Hızlı Şarj: 10 dakikalık şarjla 1,5 saatlik müzik dinleme

Baseus TWS 1 Youth Edition'ın Pil Ömrü Ne Kadar?

Yeni kulaklıkların her biri tek şarjla 7 saate kadar pil ömrü sunuyor. Şarj kutusuyla birlikte toplam süre 40 saate ulaşıyor. 10 dakika şarj ederek 1,5 saatlik müzik dinleme imkânı elde ediyorsunuz. Gün boyunca kulaklık kullanmıyorsanız, sadece okuldan eve veya evden okula gibi yolculuklar sırasında tercih ediyorsanız pekâlâ yeterli bir kullanım süresi olduğu söylenebilir.

Baseus TWS 1 Youth Edition Nasıl Ses Kalitesi Sunuyor?

TWS 1 Youth Edition, 10 mm dinamik sürücülerle birlikte geliyor. Bu segmentteki kulaklıklarda genellikle 6-8 mm sürücüler tercih edildiğini göz önünde bulunduracak olursak standartların üzerinde bir ses kalitesi sunduğunu söylemek mümkün. Bilindiği üzere sürücü ne kadar büyük olursa ses de o kadar etkili çıkar.

Baseus, daha etkileyici bir ses deneyimi elde etmenizi sağlamak adına buna ek olarak üç kanallı bir hava akış sistemi kullanıyor. Bu sayede düşük frekanslar yani basların yoğun olduğu kısımlar, kulağa daha güçlü bir şekilde gelmeye başlıyor. Uzamsal ses desteği sayesindeyse ses sadece iki taraftan gelmiyor, 360 derecelik bir sanal ses alanı oluşturarak şarkıların daha gerçekçi hissettirmesi sağlanıyor.

Baseus TWS 1 Youth Edition Gürültü Engelliyor mu?

Cihaz, konuşma için gürültü engelleme özeliği sunuyor. Yapay zeka destekli gürültü engelleme özelliği sayesinde rüzgar ve korna sesi gibi dışarıda çok fazla denk gelebileceğiniz o rahatsız edici seslerin arasında sesinizin ön plana çıkmasına yardımcı oluyor. Çift mikrofonla desteklenen bu özellik sayesinde karşı tarafa ne demek istediğinizi tekrar tekrar anlatmak zorunda kalmıyorsunuz.

Baseus TWS 1 Youth Edition Türkiye'de Satılacak mı?

Baseus'un şu anda Türkiye'de çok çeşitli kulaklıkları satılıyor. 1.169 TL'ye satılan Bass BP1 NC ile 6.949 TL'ye satılan Inspire Sound By BoseXP1 modelleri buna örnek olarak verilebilir. Bunları göz önünde bulunduracak olursak yeni kulaklıkların da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali bulunuyor. Konuya ilişkin bir açıklama yapılmadığını, planların değişiklik gösterebileceğini belirtelim.

Baseus TWS 1 Youth Edition'ın Fiyatı Ne Kadar?

Baseus TWS 1 Youth Edition için 10 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu, güncel kurla 441 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması hâlinde başlangıç fiyatının vergiler ve diğer maliyetlerle beraber 650-700 TL'yi bulması muhtemel. Yine de konu ile ilgili şimdiye kadar resmî açıklama yapılmadığını, fiyatın değişebileceğini unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

TWS 1 Youth Edition'ın uygun fiyatlı bir kulaklık arayışında olanlara hitap ettiğini düşünüyorum. Net tizler elde etmenize yardımcı olacaktır ama çok yüksek sesler için ideal seçenek olmayabilir. Öte yandan baslar güçlü olsa tüm detayları yakalamamıza yardımcı olacağını zannetmiyorum. Kısa yolculuklar için ideal ama benim gibi günün neredeyse büyük kısmında şarkı dinliyorsanız markanın daha üst seviye kulaklıklarını incelemeyi düşünebilirsiniz.