Dünyanın İlk Hyper Mini LED 5K Oyun Monitörü Tanıtıldı! 330 Hz Ekran Yenileme Hızına Sahip

LG, dünyanın ilk Hyper Mini LED 5K oyun monitörünü tanıttı. UltraGear evo GM9 isimli model, sunduğu üst düzey özelliklerle oyun monitörleri arasında yeni bir kapı aralamayı hedefliyor. Peki, UltraGear evo GM9'un fark yaratan özellikleri neler? Lafı uzatmadan gelin bu özelliklere birlikte bakalım.

LG UltraGear evo GM9'un Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu : 27 inç

: 27 inç Ekran Çözünürlüğü : 5K - 2K

: 5K - 2K Panel Teknolojisi : Hyper Mini LED

: Hyper Mini LED Ekran Yenileme Hızı : 5K'da 165 Hz, 2K'da 330 Hz

: 5K'da 165 Hz, 2K'da 330 Hz Ekran Parlaklığı : 1250 nit

: 1250 nit Ekran Tepki Süresi : 1 ms

: 1 ms Renk Gamı : sRGB %99

: sRGB %99 Portlar: 1 x DisplayPort, 2 x HDMI 2.1 ve 2 x USB-C portu

LG UltraGear evo GM9'un Ekran Özellikleri Neler?

LG UltraGear evo GM9, 27 inç büyüklüğünde 5K çözünürlüklü Hyper Mini LED ekranla geliyor. Ekranda kullanılan Hyper Mini LED teknolojisi, geleneksel Mini LED monitörlere kıyasla 1.5 kat daha fazla yerel karartma bölgesi sunuyor. Böylece paneldeki yanma riski ortadan kaldırılırken, daha canlı, parlak ve gerçeğe en yakın renkler kullanıcılara sunuluyor.

Monitörün rakiplerine kıyasla en dikkat çekici özelliği ise 5K Yapay Zeka yükseltme teknolojisi. Bu teknolojiyi şöyle açıklayalayım; diyelim ki 5K'yı destekleyen bir karta sahip değilsiniz. İşte monitör bu noktada görüntüyü yapay zeka teknolojisiyle 5K çözünürlük seviyesine çıkarıyor. Bu da donanım yükseltmeden, oyunlarınızı yüksek çözünürlükte oynamanız demek. Tabii ki bu, yeni bir teknoloji olduğu için görüntü kalitesinin nasıl olacağı hakkında temkinli olmakta fayda var.

Cihaz bir diğer dikkat çekici özelliklerinden biri de çift modlu bir yapıya sahip. Kullanıcılar, Pragmata, Clair Obscur: Expedition 33 gibi en iyi grafikli oyunları oynarken ekranı 5K çözünürlükte 165 Hz ekran yenileme hızında kullanırken, CS2, Fornite, Valorant veya PUBG gibi FPS oyunları oynarken çözünürlüğü 2K'ya düşürüp ekran yenileme hızını 330 Hz'e yükseltebiliyorlar. Ayrıca, cihaz 1 ms tepki süresine sahip. Bu sayede rekabetçi oyunlar oynmayı seven kullanıcılar yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresiyle, ekranda herhangi bir donma ve kasma yaşamadan akıcı bir oyun deneyimi ve hareket netliği elde ediyorlar. Ekran yırtılmalarının ve takılamaların önüne geçmek için, cihaza NVIDIA G-Sync ve AMD FreeSync Premium destekleri de eklenmiş.

LG UltraGear evo GM9, parlaklık tarafında da oldukça yüksek değerlere sahip. Monitör, 1.250 nit parlaklığa sahip. Böylece aydınlık ortamlarda bile herhangi bir yansıma olmadan oynayabiliyorsunuz. Oyunlardaki en karanlık sahnelerde bile hiçbir detayı atlamadan görebiliyorsunuz. Monitör ayrıca, sRGB gamının yüzde 99'unu kapsıyor. Böylece oynadığınız oyunda veya izlediğiniz içerikteki renkleri gerçeğe en yakın haliyle görebiliyorsunuz.

LG UltraGear evo GM9'un Bağlantı Seçenekleri Neler?

LG UltraGear evo GM9, bağlantı noktalarında da zengin seçeneklere sahip. Monitörde, 1 adet DisplayPort, 2 adet HDMI 2.1 ve 2 adet USB-C portları bulunuyor.

LG UltraGear evo GM9 Türkiye'de Satılacak mı?

Şirket tarafından, LG UltraGear evo GM9'un Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak güncel olarak LG'nin UltGear oyuncu oyun monitörleri aktif olarak ülkemizde satılıyor. Bu sebeple önümüzdeki günlerde cihazın Türkiye'de de satışa sunulacağını düşünüyoruz.

LG UltraGear evo GM9'un Fiyatı Ne Kadar?

LG, UltraGear evo GM9 için 1.200 dolar bir fiyat etiketi belirledi. Bu da güncel kurla 54 bin 200 TL'ye tekabül ediyor. Monitör eğer ülkemizde satışa çıkarsa, fiyatının 65-70 bin TL bandında olacağını tahmin ediyoruz. Monitörün henüz resmi Türkiye fiyatı açıklanmadığından dolayı, verdiğimiz fiyatların tahmini olduğu hatırlatalım.

Editörün Yorumu

Bir oyun monitörü kullanıcısı olarak, LG UltraGear evo GM9'un özelliklerini beğendiğimi belirteyim. Özellikle cihazın 5K Yapay Zeka Yükselteme teknolojisi onu rakiplerinden ayıran en önemli özellik. Çünkü bu sayede ekran kartınız 5K'yı desteklemese bile donanım yükseltmesi yapmadan, 5K içerik tüketebileceksiniz. Fiyat konusunda ise cihaz nispeten yurt dışında daha ulaşabilir olsa da Türkiye için ulaşılabilirliğinin daha kısıtlı olacağını düşünüyorum. Bir de buna ek vergileri eklersek, cihazın Türkiye fiyatının oldukça yüksek olacağını söyleyebilirim.