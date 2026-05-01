Efsane Yarış Oyunu Forza Horizon 6, Kaç GB Yer Kaplayacak? Belli Oldu

Playground Games ve Xbox Game Studios imzasını taşıyan Forza Horizon 6 için geri sayım başladı. Mayıs ayında çıkış yapacak oyun hakkında bugüne kadar pek çok detay paylaşılmış, hatta oynanış videosu bile yayınlanmıştı. Şimdi ise oyunun merak edilen depolama boyutu belli oldu. Peki Forza Horizon 6 kaç GB yer kaplayacak?

Forza Horizon 6 Kaç GB?

Şirket, bugün Forza Horizon 6 için Xbox platformundaki sayfayı güncelledi. Paylaşılan bilgilere göre oyun, Xbox Series X/S’te 144 GB, PC’de ise 156 GB yer kaplayacak. Bu da yapımın oldukça yüksek bir sistem alanı istediğini açıkça ortaya koyuyor. Zira bu kapasiteler hiç de az değil.

Bu arada PlayStation sürümünün kaç GB yer kaplayacağı ise şimdilik belli değil. Zira biraz daha geç piyasaya sürülecek. Peki 2021'de çıkan Forza Horizon 5'in depolama boyutu ne kadardı?

Forza Horizon 5 Depolama Boyutu Ne Kadardı?

Forza Horizon 5’in Steam sayfasında yer alan bilgilere göre oyunun PC sürümü yaklaşık 110 GB depolama alanı gerektiriyor. Xbox tarafında ise bu boyutun 151 GB civarında olduğu görülüyor. Bu da PC ile Xbox konsol arasında dikkat çekici bir fark olduğunu ortaya koyuyor. Ancak her iki platformda da oyunun 100 GB’ın üzerinde bir alan istediğini söylemek mümkün.

Forza Horizon 6 Nasıl Bir Oyun?

Yakında oyuncularla buluşacak Forza Horizon 6, bu kez rotasını Japonya’ya çeviriyor. Oyunda Tokyo’nun göz alıcı gökdelenleri arasında hız yaparken veya Fuji Dağı’nın eteklerinde, sakura ağaçlarının büyüleyici atmosferinde drift atarken kendinizi bulacaksınız. Üstelik buna yüksek kaliteli grafikler de eşlik edecek.

Sokak yarışlarına ağırlık verecek Forza Horizon 6, detaylı araç özelleştirme seçenekleriyle de dikkat çekecek. Ayrıca direksiyon seti desteği bulunacağını da belirtelim. Böylelikle bu ekipmana sahip oyuncular yarış deneyimini çok daha gerçekçi şekilde yaşayabilecek.

Forza Horizon 6 Ne Zaman Çıkacak?

En iyi yarış oyunları arasında kendine yer bulacak Forza Horizon 6, şu anda ön sipariş sürecinde ve 19 Mayıs’ta piyasaya sürülecek. Ancak daha fazla içerik sunan Premium Edition’ı satın alan oyuncular, oyuna 15 Mayıs itibarıyla erken erişim sağlayabilecek. Yani önümüzde çok bir zaman yok.

Editörün Yorumu

Forza Horizon serisini her zaman keyifle oynamışımdır. Bu yüzden Forza Horizon 6 için beklentilerim oldukça yüksek. Özellikle üst düzey grafikleri sayesinde keyifli vakit geçirmeyi sağlayacağını düşünüyorum. Ayrıca oyunu mümkün olan en kısa sürede denemeyi planlıyorum. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyundan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.