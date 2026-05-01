En Güçlü Amiral Gemisi Telefonlar Açıklandı! Rekabet Büyük

AnTuTu kısa süre önce nisan ayına ait en güçlü amiral gemisi Android telefonlar listesini açıkladı. Listeye baktığımızda rekabetin bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. İşte AnTuTu verilerine göre en güçlü amiral telefonlar!

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Android Telefonlar Hangileri?

AnTuTu'nun paylaştığı listeye göre nisan ayının en güçlü amiral gemisi Android akıllı telefonu iQOO 15 Ultra oldu. 4.126.940 puan alan akıllı telefonun hemen ardından 4.102.621 puanla iQOO 15 geliyor.

Listenin üçüncü sırasında 4.098.742 puanlı RedMagic 11 Pro+ yer alıyor. Dördüncü sırada ise 3.968.443 puan almayı başaran realme GT8 Pro karşımıza çıkıyor. OPPO Find X9 Ultra ise 3.941.792 puanla beşinci sırada bulunuyor.

iQOO 15 Ultra — Snapdragon 8 Elite Gen 5 — 16GB + 1024GB — 4.126.940 puan

iQOO 15 — Snapdragon 8 Elite Gen 5 — 16GB + 1024GB — 4.102.621 puan

RedMagic 11 Pro+ — Snapdragon 8 Elite Gen 5 — 24GB + 1024GB — 4.098.742 puan

realme GT8 Pro — Snapdragon 8 Elite Gen 5 — 16GB + 512GB — 3.968.443 puan

OPPO Find X9 Ultra — Snapdragon 8 Elite Gen 5 — 16GB + 512GB — 3.941.792 puan

OnePlus Ace 6 Ultra — Dimensity 9500 — 16GB + 1024GB — 3.938.102 puan

Honor Magic8 Pro — Snapdragon 8 Elite Gen 5 — 16GB + 512GB — 3.810.592 puan

Honor Magic8 — Snapdragon 8 Elite Gen 5 — 16GB + 512GB — 3.808.833 puan

vivo X300 Ultra — Snapdragon 8 Elite Gen 5 — 16GB + 512GB — 3.797.824 puan

OnePlus 15T — Snapdragon 8 Elite Gen 5 — 16GB + 512GB — 3.793.016 puan

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 İşlemcisi Nasıl?

AnTuTu’nun nisan ayı sıralamasında en çok dikkat çeken işlemci Snapdragon 8 Elite Gen 5 oldu. Bu yonga seti listedeki 10 telefondan 9’una güç veriyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci 4 nm tabanlı modellere kıyasla daha az ısınıyor ve aynı zamanda daha yüksek performans sunuyor.

Donanımın oyun performansına baktığımızdaysa PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i 120 FPS ve Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise 60 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor.

MediaTek Dimensity 9500 İşlemcisi Nasıl?

Listeye Snapdragon 8 Elite Gen 5 ambargo koysa da bir modelde MediaTek Dimensity 9500 işlemcisinin kullanıldığını belirtelim. Bu yonga seti de rakibi gibi 3 nm üretim sürecine sahip. Yani 4 nm yongalara kıyasla benzer şekilde daha yüksek performans ve verimlilik sunuyor. Oyun performansına baktığımızda ise Genshin Impact’i 60 FPS, Call of Duty Mobile’ı 120 FPS ve Wuthering Waves’i 50-60 FPS aralığında akıcı bir şekilde çalıştırabildiğini görüyoruz.

Editörün Yorumu

AnTuTu’nun en güçlü amiral gemisi Android akıllı telefonlar listesi beni çok fazla şaşırtmadı. Zira liste açıklanmadan önce de Snapdragon 8 Elite Gen 5’in ön planda olacağını düşünüyordum. Bu yonga setinin en büyük rakibi Dimensity 9500 ise sadece tek bir modelle listeye girebildi. Bu da Qualcomm’un en azından amiral gemisi performansı tarafında rakibi MediaTek’in önünde olduğunun bir göstergesi diyebilirim.