Apple’ın En Güçlü Cihazları Açıklandı! Performans Canavarı Zirvede

Mobil cihazların performansını ölçmesiyle bilinen AnTuTu, her ay düzenli olarak yeni listeler yayınlamayı sürdürüyor. Platform son olarak Nisan 2026’nın en hızlı Apple marka mobil cihazlarını açıkladı. Peki listenin zirvesinde hangi model yer aldı? İşte detaylar!

Apple'ın En Güçlü Mobil Cihazları Hangileri?

Sıra Cihaz Puan 1 iPad Pro 2025 (11 inç) 3,69 milyon 2 iPad Pro 2025 (13 inç) 3,65 milyon 3 iPad Air 2026 (11 inç) 3,10 milyon 4 iPad Pro 2024 (11 inç) 3,07 milyon 5 iPad Pro 2024 (13 inç) 3,05 milyon 6 iPad Air 2026 (13 inç) 3,01 milyon 7 iPad Air 2025 (13 inç) 2,70 milyon 8 iPad Air 2025 (11 inç) 2,68 milyon 9 iPad Pro 6 (12,9 inç) 2,47 milyon 10 iPad Air 2024 (13 inç) 2,41 milyon

Paylaşılan listeye baktığımızda ilk sırada 3,69 milyon puan alan iPad Pro 2025 (11 inç) modelinin yer aldığını görüyoruz. Apple M5 işlemci ve 12/16 GB RAM ile gelen bu cihaz, şu anda Apple’ın en güçlü mobil ürünü konumunda. İkinci sırada ise aynı modelin 13 inç ekranlı versiyonu bulunuyor. Bu modelin skoru 3,65 milyon seviyesinde. Fiyatları ise sırasıyla 64 bin 999 TL ve 79 bin 999 TL şeklinde.

Apple’ın mart ayında piyasaya sürdüğü oldukça yeni bir cihaz olan iPad Air (11 inç) ise 3,10 milyon puanla listeye girmiş durumda. Ülkemizde 37 bin 999 TL başlangıç fiyatına sahip olan tablet, M4 işlemci ve 12 GB RAM ile geliyor.

Öte yandan 2024’te piyasaya sürülen 11 inç ekranlı iPad Pro, 3,07 milyon skor elde ederek dördüncü sıraya yerleşti. Daha güncel modeli çıktığı için şu anda satışta olmasa da hâlâ oldukça popüler. Bu tabletin 13 inç ekranlı versiyonu ise 3,05 milyon puanla beşinci sırada bulunuyor.

Bununla birlikte az önce bahsettiğimiz 11 inç iPad Air’in 13 inç ekranlı versiyonu 3,01 milyon puanla altıncı sırada yer alıyor. Onu 2025’te tanıtılan 13 inç iPad Air, 2,70 milyon puanla takip ediyor. Aynı modelin 11 inç versiyonu ise 2,68 milyon puanla sekizinci sırada. iPad Pro 6 (12,9 inç) 2,47 milyon puanla dokuzuncu sırada bulunurken, 2024 yılında çıkan iPad Air (13 inç) modeli 2,41 milyon puanla listenin onuncu sırasında yer alıyor.

AnTuTu Nedir, Puanlar Ne Anlama Geliyor?

AnTuTu, akıllı telefon ve tabletlerin performansını ölçmek için kullanılan popüler bir test uygulaması. Cihazların işlemci, grafik, bellek ve depolama performansı gibi birçok farklı donanımını test eder. Böylece bir cihazın günlük kullanımda tam olarak ne kadar performans sunabileceği hakkında fikir verir. Bu doğrultuda yüksek puan alan bir mobil cihaz genellikle daha hızlı açılır, uygulamalar arasında daha hızlı geçiş sağlar ve oyunlarda daha yüksek performans sunar.

Editörün Yorumu

Apple’ın en güçlü mobil ürününün geçen yıl çıkan iPad Pro olması beni şaşırtmadı. Zaten markanın en güçlü işlemcisine sahip. Şirketin eylül ayında yeni iPad Pro modelini tanıtması bekleniyor. M6 işlemciden güç alacağı söylenen bu cihazın ağustos ayı için yayınlanacak en güçlü Apple cihazları listesinde zirveye yerleşeceğini tahmin ediyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz.