2026 Yılı İçin Bedelli Askerlik Ücreti Belli Oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından büyük bir merakla beklenen bedelli askerlik ücreti açıklaması geldi. Bununla birlikte 2026 yılında bedelli askerlik yapmak isteyenlerin ödemesi gereken toplam tutar netlik kazandı. Ayrıca 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başlatıldığı da belirtildi.

2026 Yılı İçin Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Oldu?

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, 2026 yılı için bedelli askerlik ücretinin 333 bin 89 lira 4 kuruş olduğunu açıkladı. Bununla birlikte 7 Ocak itibarıyla 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başlatıldığına dair bilgilendirme yaptı.

Bedelli askerlik ücreti, memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Bu formüle göre belirlenen ücret, memur maaşlarına düzenli olarak yapılan zam oranına göre her yıl güncelleniyor. Kişinin yoklama kaçağı olması hâlinde toplam ücrete ana ücrete ek olarak ek bir ceza tutarı da dahil ediliyor. Bu miktar da yine memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor.

Kişinin kaçak durumunda olduğu her ay için ayrı ayrı işletileterek belirlenen ücret, bedelli askerlik yapacak olan kişilerin en nihayetinde ne kadar tutarda ödeme yapması gerektiğinin bulunmasını sağlıyor. Kişi eğer yoklama kaçağı değilse bedelli askerlik başvurusu yaptığı tarihte geçerli olan ücret esas alınıyor.

Bedelli askerlik tutarı, memur maaş katsayısına bağlı olarak güncellendiği için başvuru tarihinde hangi tutar belirlenmişse kişinin ödemesi gereken miktar da o kadar oluyor. Ödemelerin başvuru yapılır yapılmaz gerçekleştirilmediğini de belirtelim. Bunun için bir süre belirtiliyor ve bedelli askerlik yapacakların o süre zarfında ilgili tutarı yatırması gerekiyor.