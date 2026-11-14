Sony, PS5'e Özel QSSR Teknolojisini 5 Yeni Oyuna Getiriyor

Sony, PlayStation 5 için geliştirdiği Quick Spectral Super Resolution (QSSR) teknolojisini beş yeni oyuna getiriyor. Marvel's Spider-Man 2 ile başlayan sürece Control Resonant gibi son zamanların en çok konuşulan yapımlarının da katılacağı açıklandı. Söz konusu teknoloji için PS5 Pro şartı yok. Standart PS5 modellerinde de kullanılabilecek.

QSSR Nedir ve PS5'te Görüntü Kalitesini Nasıl İyileştiriyor?

QSSR, oyunun görüntüsünü yapay zeka yardımıyla daha yüksek çözünürlükte yeniden oluşturan bir teknoloji. Bazı oyunlar daha akıcı çalışabilmek için görüntüyü ekranın desteklediği çözünürlükten daha düşük bir seviyede oluşturuyor. QSSR ise bu görüntüyü analiz ederek eksik ayrıntıları tahmin ediyor ve daha yüksek çözünürlüklü bir görüntü elde edilmesini sağlıyor.

Bir örnek vermek gerekirse, uzaktaki bir binanın pencereleri veya hareket eden bir karakterin ince ayrıntıları, düşük çözünürlükte bulanık görünebilir. İşte QSSR teknolojisi de bu ayrıntıları daha net hâle getirmeye çalışıyor. Bu işlem sırasında görüntünün keskinliğinin korunması ve hareket sırasında görülen bozulmaların minimum seviyeye indirilmesi amaçlanıyor. Sony'nin PS5 Pro'da kullandığı PSSR teknolojisi de benzer şekilde çalıştığını söyleyebiliriz.

QSSR Desteği Hangi PS5 Oyunlarına Gelecek?

QSSR desteği, her oyunda aynı işlemleri gerçekleştirmeyecek. Sony'nin duyurduğu beş oyunun her birinde farklı görsel iyileştirmeler göreceğiz. Bu yapımların tamamını ve ne tür işlemler yapılacağını şu şekilde açıklayabiliriz:

Control Resonant: Daha sabit görüntüler ve ince ayrıntılarda iyileştirmeler sunulacak. Güncellemenin Aralık 2026'da yayınlanması planlanıyor.

Daha sabit görüntüler ve ince ayrıntılarda iyileştirmeler sunulacak. Güncellemenin Aralık 2026'da yayınlanması planlanıyor. The Finals: Çevredeki nesneler ve yapılar daha net görünecek. Özellikle yüksek tempolu çatışmalar sırasında görüntü kalitesinin aynı şekilde kalması bekleniyor.

Çevredeki nesneler ve yapılar daha net görünecek. Özellikle yüksek tempolu çatışmalar sırasında görüntü kalitesinin aynı şekilde kalması bekleniyor. Arc Raiders: Daha net görüntüler elde edilecek. Çevre detaylarında iyileştirmeler yapılacak.

Daha net görüntüler elde edilecek. Çevre detaylarında iyileştirmeler yapılacak. No Man's Sky: Yıldızlar ve uzaydaki diğer görsel unsurlar daha temiz görünecek. Güncellemenin önümüzdeki birkaç hafta içinde getirilmesi planlanıyor.

Yıldızlar ve uzaydaki diğer görsel unsurlar daha temiz görünecek. Güncellemenin önümüzdeki birkaç hafta içinde getirilmesi planlanıyor. Hell Let Loose: Vietnam: Yoğun orman alanlarında ve çatışma sahnelerinde görüntü netliği artırılacak.

Marvel's Spider-Man 2, QSSR Desteğiyle Ne Kazandı?

Daha önce belirttiğimiz gibi, Marvel's Spider-Man 2, QSSR desteğine kavuşan ilk oyun oldu. Insomniac Games, 2023 yılında çıkan oyununa QSSR desteği ekledi. Güncelleme hem yüksek çözünürlük hem performans modunda kullanılabiliyor.

Yüksek çözünürlük modunda daha iyi görüntü kalitesine odaklanılırken performans modundaysa daha akıcı bir oyun deneyimi sağlanması hedefleniyor. Geliştirici, her iki modda da görüntü netliğinin iyileştirildiğini belirtti. Bu da performans modunu tercih edenlerin de görüntü kalitesinden önceden olduğu gibi ödün vermesi gerekmeyeceğini gösteriyor.

Editörün Yorumu

QSSR'nin standart PS5 modellerinde kullanılabilmesi, oyun konsolunu uzun bir süre daha kullanmak isteyenler açısından bence epey iyi bir gelişme. Yeni bir konsola para harcamadan görüntü kalitesinde iyileştirme elde edebilmek, oyunculara gerçekten önemli bir avantaj sağlayacaktır.

No Man's Sky oynarken uzak gezegenleri keşfetmeyi seviyorsanız çevredeki ayrıntıların daha net görünmesi, oyundan da daha çok keyif almanıza yardımcı olabilir. The Finals gibi yüksek tempolu yapımlarda ise hareket ederken görüntünün daha temiz kalmasından memnun kalabilirsiniz.

Tabii, unutmamak gerekir ki QSSR teknolojisinin sağlayacağı iyileştirmeler, her oyunda aynı etkiye sahip olmayacak. Teknoloji, düşük çözünürlüklü görüntüyü yapay zeka yardımıyla yeniden oluşturduğu için elde edilen sonuç oyundan oyuna değişebilir. Bazılarında çok net bir görsel kalite artışı gözlemlenebilirken bazılarında fark daha az belirgin olabilir.