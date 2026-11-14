The Witcher 4'ün Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Yeni Witcher oyununa dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda The Witcher 4'ün çıkış tarihi açıklığa kavuştu. Ortaya çıkan bilgilere göre oyuncuların açık dünya RPG oyununu oynamak için uzun bir süre daha beklemesi gerekecek. Peki, yeni Witcher oyunu ne zaman çıkacak?

The Witcher 4 Ne Zaman Çıkacak?

CD Projekt Red'in bir iş ilanında sözleşme bitiş tarihinin 30 Nisan 2028 olarak belirtilmesi, The Witcher 4'ün çıkış tarihiyle ilgili yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Oyunun 2028 yılının Mayıs ayında satışa sunulacağı tahmin ediliyor. Bu tahminin bir diğer dayanağı da serinin önceki iki ana oyununun Mayıs ayında çıkmış olması. Yine de CD Projekt Red, The Witcher 4 için şimdilik yalnızca 2028 yılını hedefliyor. Mayıs ayına ilişkin herhangi bir resmî açıklama yapılmadı.

The Witcher 4'ün Fragmanı

The Witcher 4'ün Yeni Görüntüleri Ne Zaman Paylaşılacak?

CD Projekt Red'in önümüzdeki dönemde The Witcher 3: Songs of the Past indirilebilir içeriğine odaklanması bekleniyor. Bu indirilebilir içeriğin 2027'de yayınlanması planlandığı için The Witcher 4'ün yeni görüntülerinin de bu süreç tamamlandıktan sonra paylaşılması daha olası görünüyor. Bu da oyuncuların yeni oynanış görüntüleri için 2027'nin sonlarını veya 2028'i beklemek zorunda kalabileceğine işaret ediyor. Stüdyonun henüz yeni bir tanıtım tarihi açıklamadığını belirtelim.

The Witcher 4 Nasıl Bir Oyun Olacak?

The Witcher 4, açık dünya RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap edecek. Serinin yeni oyununda bu kez Geralt yerine Ciri'yi kontrol edeceğiz. Harita üzerinde farklı bölgeleri keşfederken çeşitli görevleri tamamlamamız gerekecek. Ciri'nin kendine özgü yetenekleri de bulunacak.

Canavarlarla mücadele ederekn kılıç kullanımının yanında büyülerden de yararlanabileceğiz. Serinin yeni oyunu, CD Project Red tarafından Unreal Engine 5 ile geliştiriliyor. Bu oyun motorunun sunduğu gelişmiş ışıklandırma, çevre detayları ve karakter animasyonları sayesinde yeni Witcher oyunu, oldukça kaliteli grafikler ve etkileyici bir atmosfere sahip olacak.

Editörün Yorumu

The Witcher serisi, en sevilen açık dünya RPG serileri arasında yer alıyor. Öyle ki The Witcher 2: Assassins of Kings Enhanced Edition, Metacritic'te 88 puan alırken The Witcher 3: Wild Hunt 93 puana ulaşmayı başardı. Bu kadar sevilen iki oyunun ardından The Witcher 4'ün oyuncuların beklentilerini karşılaması kolay olmayacak. Yine de Unreal Engine 5'in sunduğu teknolojiler sayesinde oyunun etkileyici bir atmosfere ve kaliteli grafiklere sahip olmasını bekliyorum.