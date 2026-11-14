BMW M 1000 RS Tanıtıldı! Sadece 1.000 Adet Üretilecek

BMW Motorrad, yeni M 1000 RS motosikletini tanıttı. 218 beygir güç üreten model, M 1000 RR ile aynı motoru kullanıyor ancak yarış motosikletlerinden farklı olarak sürücüsünü daha dik bir pozisyonda oturtuyor. Dünya genelinde sadece 1.000 adet üretilecek. Karbon fiber jantlar, titanyum egzozu ve dahasını içerecek.

BMW M 1000 RS'nin Özellikleri Neler?

Özellik Değer Motor 999 cc, sıralı dört silindir Motor tipi Atmosferik Maksimum güç 218 beygir Maksimum güç devri 14.500 rpm Maksimum tork 113 Nm Maksimum tork devri 11.000 rpm Supap teknolojisi BMW ShiftCam Egzoz Titanyum Ağırlık (yakıt dolu) 196 kg Sele yüksekliği M 1000 R'den 20 mm daha yüksek Fren sistemi M frenler Ön fren diskleri Çift 320 mm Arka fren diski 220 mm Jantlar Karbon fiber

BMW M 1000 RS'nin Motoru Kaç Beygir Güç Üretiyor?

M 1000 RS'de 999 cc hacimli atmosferik sıralı dört silindirli motor kullanılıyor. Turbo veya kompresör desteği olmayan motor, 14.500 devirde 215 beygir güce ulaşıyor. Maksimum tork değeri ise 11.000 devirde 113 Nm. BMW, motorun farklı devirlerde verimli çalışması için ShiftCam teknolojisinden yararlanıyor. Bu sistem, motora giren havanın motorun çalışma hızına göre ayarlıyor. Böylelikle motor hem düşük devirlerde hem de yüksek hızlarda ihtiyaç duyduğu havayı alabiliyor.

BMW M 1000 RS Kaç Kilogram?

Motosiklet, yakıt deposu tamamen doluyken 196 kilogram ağırlığa sahip. BMW, ağırlığı azaltmak için kaporta parçalarında, kanatçıklarda ve yakıt deposunun yan kapaklarında karbon fiber kullanıyor. Sürüş pozisyonu ise M 1000 R'den farklı. Sele yüksekliği 20 mm artırılmış ve M 1000 RR'deki ayaklıklara yer verilmiş. Bu değişiklikler, sürücünün ağırlığını ön tekerleğe daha fazla yönlendirmeyi hedefliyor.

BMW M 1000 RS'nin Fiyatı Ne Kadar?

BMW, M 1000 RS için 40.000 euro başlangıç fiyatı belirledi. Bu tutar yaklaşık 2 milyon 222 bin 844 TL'ye karşılık geliyor. Türkiye'deki olası fiyatı değerlendirirken BMW'nin mevcut M modellerine bakabiliriz. M 1000 R'nin Türkiye fiyatı 1 milyon 815 bin 110 TL'den başlıyor. M 1000 RR ise 2 milyon 856 bin 380 TL başlangıç fiyatı ile müşterilerin karşısına çıkıyor.

M 1000 RS, motor performansı açısından M 1000 RR ile aynı seviyede. Karbon fiber jantlar ve elektronik süspansiyon gibi donanımların standart sunulması da fiyatını etkileyecektir. Türkiye'de satışa çıkarsa 3 milyon TL civarında bir başlangıç fiyatıyla karşılaşabiliriz. Tabii, bu resmî fiyat değil. Mevcut BMW M modellerinin Türkiye fiyatları üzerinden yapılan bir tahmin. O yüzden kesin olarak kabul etmemek gerek.

BMW M 1000 RS Türkiye'de Satılacak mı?

BMW, M 1000 RS'nin Türkiye'de satışa çıkıp çıkmayacağını henüz açıklamadı. Markanın ülkemizde M 1000 R ve M 1000 RR modelleri satılıyor ancak dünya çapında sadece 1.000 adet üretileceğini de unutmamak gerek. Bu yüzden Türkiye'ye gelme ihtimalinin şu an yüzde 50 olduğunu söylemek mümkün.

Editörün Yorumu

M 1000 RS, M 1000 RR'nin motor gücünü isteyen ama yarış motosikletlerinin sürüş pozisyonunu tercih etmeyenler açısından epey ilgi çekici bir model olabilir. Daha dik oturma pozisyonu, özellikle şehir içinde ve kısa mesafeli sürüşlerde avantaj sağlayabilir.

Tabii, bazı dezavantajları da yok değil. Büyük bir ön camın bulunmaması, özellikle otoyolda yüksek hızlara çıkıldığında rüzgarı doğrudan sürücüye hissettirecektir. İsteğe bağlı küçük ön cam da muhtemelen büyük bir ön camın sağladığı korumayı yeterince sağlamayacaktır. Bence sık uzun yolculuk yapanların sürüş konforunu olumsuz etkileme potansiyeli taşıyor.

Bunlardan da anlaşılacağı üzere, M 100 RS'yi satın alıp almamayı değerlendirirken ne amaçla kullanılacağını göz önünde bulundurmak gerek. Yüksek performans isteyenler için değerlendirmeye açık. Uzun yolda konfor arayanlar içinse bu performans, onu almak için yeterli bir sebep olmayabilir.