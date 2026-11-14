Güçlü İşlemcili iPhone 18e Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

Apple yeni iPhone üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte iPhone 18e'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. İddiaya göre telefon yakında tanıtılacak. Cihazda çok güçlü bir işlemci bulunacak. Bu işlemci sayesinde mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek. Telefon ayrıca Super Retina XDR OLED ile birlikte gelecek.

iPhone 18e Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 18e'nin 2027 yılının İlkbahar mevsiminde tanıtılacağı iddia edildi. Yani telefon Mart, Nisan veya Mayıs ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan iPhone 17e, 2026 yılının Mart ayında tanıtılmıştı.

iPhone 18e Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de iPhone 18 Pro serisi, iPhone 17e ve iPhone 16e dahil olmak üzere Apple'ın telefonları satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iPhone 18e'nin Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. iPhone 18e'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

iPhone 18e'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,12 inç

Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Ekran Yenileme Hızı: 60Hz

İşlemci: A20

Arka Kamera: 48 MP

Ön Kamera: 24 MP

iPhone 18e'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

İddiaya göre iPhone 18e'nin arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 24 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli iPhone 17e'de 48 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

iPhone 18e'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun ekranı 6,12 inç büyüklüğünde olacak. iPhone 18e, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 60Hz yenileme hızı sunacak. Bu arada iPhone 17e'de 6,1 inç ekran boyutu, 1170 x 2532 piksel çözünürlük, Super Retina XDR OLED ekran, 60Hz yenileme hızı ve 1200 nit parlaklık mevcut.

iPhone 18e'de Hangi İşlemci Bulunacak?

Telefonun A20 işlemcisine sahip olacağı öne sürüldü. Bu güçlü işlemcinin 2 nm üretim süreciyle geliştirilmesi bekleniyor. 2 nm işlemciler, 3 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Bu arada iPhone 17e'de A19 işlemcisi, iPhone 16e'de ise A18 işlemcisi tercih edilmişti.

Editörün Yorumu

iPhone 18e'nin özellikle güçlü işlemcisiyle öne çıkacağını düşünüyorum. 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemci, günlük kullanımın yanı sıra video düzenleme gibi yoğun işlemlerin bile üstesinden rahatlıkla gelecektir. Telefonun kamerasının da oldukça kaliteli fotoğraf ve videolar çekebileceğini düşünüyorum. 60Hz yenileme hızının ise önemli bir eksiklik olduğu kanaatindeyim.