64 GB RAM'li Bilgisayar Tanıtıldı! 2 TB SSD, Güçlü İşlemci ve Dahası

Mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Beelink, SER10 Max isimli yeni bir mini bilgisayar tanıttı. Bununla birlikte bilgisayarın teknik özellikleri, fiyat etiketi ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan bilgisayar, güçlü işlemci ve 64 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğyile öne çıkıyor.

Beelink SER10 Max Özellikleri

İşlemci: AMD Ryzen AI 9 HX 470

AMD Ryzen AI 9 HX 470 Ekran Kartı: Radeon 890M

Radeon 890M RAM: 32 GB / 64 GB

32 GB / 64 GB Depolama: 1 TB / 2 TB

1 TB / 2 TB Portlar (Ön): USB-C 10Gbps, USB-A 10Gbps, 3.5mm ses jakı

USB-C 10Gbps, USB-A 10Gbps, 3.5mm ses jakı Portlar (Arka): USB-C 40Gbps, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-A, 3.5mm jak, 10GbE LAN

USB-C 40Gbps, HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB-A, 3.5mm jak, 10GbE LAN Ağ: 10GbE Ethernet, Wi-Fi 6 (Intel AX200), Bluetooth 5.2

10GbE Ethernet, Wi-Fi 6 (Intel AX200), Bluetooth 5.2 Görüntü Çıkışı: HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB4 (4K 240Hz destekli)

HDMI 2.1, DisplayPort 2.1, USB4 (4K 240Hz destekli) Boyutlar: 135 x 135 x 44,7 mm

Beelink SER10 Max gücünü AMD Ryzen AI 9 HX 470 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, 4 adet Zen 5 yüksek performans ve 8 adet Zen 5c verimlilik olmak üzere toplamda 12 adet çekirdek içeriyor. Normalde 2.0 GHz hızında çalışan işlemci, 5.2 GHz hıza kadar ulaşabiliyor.

Mini bilgisayar, 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. 256 GB'a kadar DDR5 5600 MHz RAM desteği bulunuyor. Depolaam tarafında 1 TB ve 2 TB olmak üzere iki farklı esçenek mevcut. iki adet M.2 2280 PCIe 4.0 x4 SSD yuvası ile birlikte gelen bilgisayarın depolama alanı 8 TB'a kadar yükseltilebiliyor.

Ekran kartı tarafında entegre Radeon 890M GPU mevcut. Bu GPU 2.9 GHz hıza ulaşabiliyor. Bu, bir önceki nesil olan HX 370'deki 880M GPU'ya kıyasla 200 MHz'lik bir artış anlamına geliyor. 10 gigabit ethernet portuna sahip olan mini bilgisayar Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 teknolojilerini destekliyor.

Görüntü çıkışları arasında HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 ve USB4 bulunuyor. Bilgisayarın ön yüzeyinde USB-C 10Gbps, USB-A 10Gbps ve 3.5mm ses jakı yer alıyor. Arka yüzeyde ise USB-C 40Gbps, HDMI, DisplayPort, üç USB-A portu, 3.5mm jak ve 10GbE ethernet portu mevcut. Bilgisayar ayrıca gelişmiş soğutma sistemine de sahip. Böylece mini PC'nin her zaman serin kalması sağlanıyor.

Beelink SER10 Max Fiyatı

Beelink SER10 Max'in RAM ve SSD'ye sahip olmayan sürümü için 4 bin 499 yuan (28 bin 198 TL), 32 GB RAM ve 1 TB SSD'ye sahip sürümü için 8 bin 188 yuan (51 bin 320 TL), 64 GB RAM ve 2 TB depolama alanına sahip sürümü için 10 bin 999 yuan (68 bin 939 TL) fiyat etiketi beilrlendi. Çin'de satışa sunulan Beelink'in Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.