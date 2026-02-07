144Hz Ekranlı Oyun Konsolu Tanıtıldı! 32 GB RAM ve Dahası

Yeni oyun konsolu Konkr Fit tanıtıldı. Bununla birlikte konsolun bütün özellikleri ve fiyatı belli oldu. AMD'nin işlemcisi ile birlikte gelen cihaz, yüksek yenileme hızı başta olmak üzere pek çok özelliği ile dikkatleri üzerinde topluyor. İki farklı RAM seçeneği sunan bu konsol, performans açısından beklentileri karşılıyor.

Konkr Fit Özellikleri

Konkr Fit, AMD'nin Ryzen AI 9 HX 370 ya da Ryzen AI 9 HX 470 işlemcisi ile birlikte geliyor. Bu güçlü işlemciler sayesinde oyunları akıcı bir şekilde oynamak mümkün hâle geliyor. El konsolu kullanmaya alışanlar FPS (Birinci Şahıs Nişancı) türüne sahip oyunları bile oynayabilir. Hatta cihazın yüksek yenileme hızı da deneyimlerini kusursuz hâle getirebilir.

Yenileme hızından bahsetmişken ekran özelliklerine de hızlıca değinmekte fayda var. 7 inç ekran büyüklüğüne sahip olan bu cihaz, OLED ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık sunuyor. RAM tarafında 16 GB ya da 32 GB LPDDR5x seçenekleri, depolama tarafında ise 512 GB ya da 1 TB PCIe 4.0 SSD seçenekleri bulunuyor.

Bazı el konsollarını çok fazla kullanmanız hâlinde bazen tuşlarda aşınmalar olabiliyor. Bu da oyunlarda sizin tek bir kaydırma hareketi yapmamanıza rağmen karakterinizin hareket etmesi gibi sorunların gün yüzüne çıkmasına sebep olabiliyor. Konkr Fit ise buna önlem olarak hassas çalışan mıknatıslı joystick ve tetik tuşları içeriyor.

DisplayPort 1.4 destekli USB Type-C portu ile birlikte gelen cihazda veri aktarmak için kullanabileceğiniz ikinci bir USB-C portu mevcut. Ayrıca 3.5 mm jak girişi olduğunu da belirtmek gerekiyor. 80.85Wh kapasiteli büyük bir batarya ile birlikte gelen el konsolu, yaklaşık 738 gram ağırlığa sahip.

Konkr Fit Fiyatı

Konkr Fit için 999 dolar (43 bin 568 TL) fiyat etiketi belirlendi ancak bu sadece ön siparişe özel fiyat. İleride fiyatının 1.200 doların (52 bin 335 TL) da üzerine çıkması bekleniyor. Bu arada Konkr Fit, şu anda Türkiye'de resmi olarak satılmıyor ancak yurt dışından sipariş vermek istediğinizde karşınıza gümrük vergisi gibi ek zorunlu ödemelerin çıkacağını da unutmamak gerekiyor. Bu nedenle seri üretim aşamasına geçildiğinde aracı firmaların ürünü getirmesini beklemek daha mantıklı görünüyor.