64 GB RAM'li Bilgisayar Tanıtıldı! Güçlü İşlemci ve Dahası

Mini bilgisayarlar arasına yeni bir model daha katıldı. Beelink, SER10 Pro isimli yeni bir mini PC tanıttı. Bununla birlikte bilgisayarın teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan PC, 64 GB RAM seçeneği ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Beelink SER10 Pro Özelilkleri

İşlemci: AMD Ryzen AI HX 470

AMD Ryzen AI HX 470 RAM: 32 GB / 64 GB

32 GB / 64 GB Ekran Kartı: Dahili Radeon GPU

Dahili Radeon GPU Depolama: 1 TB NVMe SSD

1 TB NVMe SSD 10 Gigabit Ethernet Portu: Var.

Beelink SER10 Pro gücünü AMD Ryzen AI HX 470 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, dört adet Zen 5 ve sekiz adet Zen 5c olmak üzere toplamda 12 adet çekirdek içeriyor. 5.2GHz hıza kadar ulaşabilen işlemci, önceki SER9 modelinde kullanılan HX 370'e kıyasla önemli iyileştirmeler sunuyor.

Mini bilgisayarda 32 GB ve 64 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği mevcut. Yani kullanıcılar daha sonra RAM'i yükseltemiyor. Bu nedenden dolayı bilgisayarı satın alırken doğru kapasiteyi seçmek oldukça önemli. Yüksek bellek kapasitesinin aynı anda birden fazla ağır uygulamanın sorunsuz şekilde çalışmasına olanak tanıdığını belirtelim.

Bilgisayarda entegre Radeon GPU bulunuyor. Yani harici bir ekran kartı mevcut değil. Bu sebepten dolayı bilgisayar, NVIDIA GeForce veya AMD Radeon RX gibi harici ekran kartlarına sahip masaüstü bilgisayarlar kadar yüksek oyun performansı sunmuyor. Entegre Radeon GPU'da günlük kullanım, ofis işleri ve multimedya gibi işler için yeterli bir performans elde ediliyor.

Beelink tarafından tanıtılan mini bilgisayarda 1 TB NVMe SSD bulunuyor. Kablolu ağ bağlantısı tarafında ise 10 Gigabit Ethernet portu yer alıyor. Bu, serinin önceki modeli olan SER9'daki 2.5 Gigabit Ethernet portuna kıyasla çok daha yüksek hızlar sunuyor. Böylece mini PC üst düzey bir internet bağlantısı deneyimi yaşatıyor.

SER10 Pro, mini bilgisayarlarda pek alışık olmadığımız renklerle birlikte geliyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan mini PC, gümüş ve gri gibi klasik renklerin yanı sıra turuncu ve yeşil renk seçenekleri de sunuyor. Hem donanımı hem de rengiyle dikkatleri üzerinde toplayan bilgisayarın fiyat etiketi henüz belli değil.