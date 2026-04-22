HMD'den Bütçe Dostu Telefon Geliyor! 5000 mAh Pili ve 90Hz Ekranı Var

HMD, geçen yıl tanıttığı Vibe modelinin halefi için geri sayıma geçti. HMD Vibe 2 olarak isimlendirilmesi beklenen akıllı telefonun teknik özellikleri kısa bir süre önce sızdırıldı. Buna göre cihaz giriş segmente hitap edecek ve fiyatıyla da kullanıcıları üzmeyecek. İşte HMD Vibe 2 hakkında tüm bilinenler!

HMD Vibe 2 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran: 6,75 inç IPS LCD

Çözünürlük: HD+

Yenileme Hızı: 90Hz

İşlemci: Unisoc T7200

RAM: 4GB

Depolama: 128GB / 256GB

Hafıza Kartı: Micro SD 512GB'a kadar

Ana Kamera: 50 MP

Yardımcı Kamera: 0.08 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 5.000 mAh

Şarj Hızı: 10W

İşletim Sistemi: Android 15

Su ve Toz Direnci: IP52

Parmak İzi: Yan tuş

Bağlantı: 4.5G

HMD Vibe 2 Ekran Özellikleri Neler Olacak?

HMD Vibe 2'de 6,75 inç boyutunda 90Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlük sunan IPS LCD bir panel yer alacak. Hatırlanacağı üzere selefi HMD Vibe modelinde 6,67 inçlik, 90Hz yenileme hızı ve HD+ çözünürlüğe sahip IPS LCD bir ekran tercih edilmişti. Yani yeni modelde ekran büyüklüğünün artacağını ve diğer özelliklerin ise aynı kalacağını söylemek mümkün.

Giriş segment akıllı telefonlarda genellikle LCD paneller kullanılıyor. HMD Vibe 2 de bu geleneği sürdürecek diyebiliriz. Bu teknoloji OLED/AMOLED ekranlar kadar canlı ve dolgun renkler sunmasa da giriş seviyesi olduğunu dikkate aldığımızda kullanıcıları üzmeyecektir. Bununla birlikte 90Hz yenileme hızı menü geçişlerinde ve web sayfası kaydırmalarında akıcı bir deneyim sunacak diyebiliriz.

HMD Vibe 2 İşlemcisi Ne Olacak?

Modelde Unisoc T7200 işlemcisine yer verilecek. Bu yonga seti halihazırda ZTE Nubia V70 Max gibi giriş sınıf telefonlara güç veriyor. Bu nedenle söz konusu donanımdan devasa bir oyun performansı veya akıcılık beklemek doğru olmaz. Bu işlemciyi daha çok video izleme, internette gezinme veya müzik dinleme gibi işlemlerde kullanabilirsiniz.

Yine de bu işlemciyle oyun oynamak istiyorum diyorsanız bu yongadan güç alan ZTE Blade A36 üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Bu kapsamda işlemci PUBG Mobile’da en düşük ayarlarda 20 ila 30 FPS arasında bir performans gösterebiliyor. Ancak belirli aralıklarla FPS düşüşlerinin de yaşandığını söyleyebiliriz.

HMD Vibe 2 Kamerası Nasıl Olacak?

Üründe 50 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera ve 0,08 megapiksel çözünürlüklü bir yardımcı sensör mevcut olacak. Önde ise 5 megapiksel bir selfie kamerası yer alacak. Bu da yine akıllı telefonun genel giriş segment olduğunu düşündüğümüzde yeterli bir kamera deneyimi olacak diyebiliriz. Bu arada selefinde 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel ön kamera kullanılmıştı.

HMD Vibe 2 Bataryası Nasıl Olacak?

Üründe 5.000 mAh kapasiteli bir pil karşımıza çıkacak. Bu batarya 10W hızlarında şarj olabilecek. Bir önceki modelin 18W şarj hızını desteklediğini göz önüne aldığımızda burada bir düşüşün olacağını söyleyebiliriz.

HMD Vibe 2 Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Vibe 2 modelinin tanıtım tarihine ilişkin şu an için bir detay yok. Fakat, selefinin geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtıldığını belirtelim. Bu kapsamda yeni cihazın da muhtemelen bu yılın sonlarına doğru vitrine çıkması bekleniyor.

Kaynaklara göre akıllı telefonun 4 GB RAM + 128 GB depolama sunan versiyonu 6.499 rupi (3.115 TL), 4 GB RAM + 256 GB depolamaya sahip sürümü ise 7.499 rupi (3.590 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bunlara Türkiye'deki vergileri dahil ettiğimizde sırasıyla 5.327 TL ve 6.150 TL seviyelerine denk geliyor.

HMD Vibe 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Maalesef Türkiye'de HMD marka telefonları çok fazla göremiyoruz. Bu nedenle yaklaşan HMD Vibe 2 modelinin çok yüksek ihtimalle Türkiye pazarını pas geçmesi bekleniyor. Yine de konuyla ilgili resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Dürüst olmam gerekirse daha önce HMD marka akıllı telefon kullanmadım. Fakat realme 6i gibi giriş segment bazı telefonları deneyimleme şansım oldu. Haberde de belirttiğim gibi sadece basit oyunları oynayabiliyordum. İnternette gezinme veya video izleme gibi işlemlerde herhangi bir sorun çıkarmıyordu. HMD Vibe 2'nin de kullanıcılara benzer bir deneyim sunacağını düşünüyorum.