Sporcuların En Büyük Sorununu Çözen Kulaklık İçin Yeni Renk Geldi

Huawei, geçen yılın sonuna doğru FreeClip 2'yi Türkiye'de satışa sundu. Açık kulak tasarımına sahip olması ile çok geniş bir kullanıcı kitlesinin beğenisini kazanan kulaklık için şimdi de yeni bir renk seçeneği sunuldu. Bununla birlikte cihaz daha fazla tarza hitap etmeye başladı.

Huawei FreeClip 2 İçin Hangi Renk Seçeneği Sunuldu?

Huawei FreeClip 2 için mürdüm isimli yeni renk seçeneği sunuldu. Şimdiye kadar sunulan renk seçenekleri arasında ise mavi, pembe altın, beyaz ve siyah renk seçenekleri yer alıyordu. Bu son eklenen renkle birlikte toplam renk sayısı beş adet oldu. Görüntüsünden de anlaşılacağı üzere mürdüm diğerlerinin yanında daha ağır ve kendini gösteren bir renk olarak öne çıkıyor.

Huawei FreeClip 2'nin Mürdüm Renginde Fiyat Farkı Var mı?

Huawei FreeClip 2 şu an 8 bin 999 TL'ye fiyata satılıyor. Bu fiyat, tüm renkler için geçerli. Yani hangisini seçerseniz seçin, herhangi bir fark oluşmuyor. Mürdümü de tercih etseniz maviyi de tercih etseniz yine aynı fiyatı ödüyorsunuz. Bunun sebebi ise renk seçeneğinin sadece görünümü etkilemesi. Cihazın özellikleri sabit kalıyor.

Huawei FreeClip 2'nin Özellikleri Neler?

Kulaklık Pil Kapasitesi: 60 mAh

60 mAh Şarj Kutusu: 537 mAh

537 mAh Müzik Dinleme Süresi: Tam şarjla 9 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte toplam 38 saat

Tam şarjla 9 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte toplam 38 saat Sesli Görüşme Süresi: Tam şarjla 6 saate kadar, şarj kutusuyla beraber toplam 25 saat

Tam şarjla 6 saate kadar, şarj kutusuyla beraber toplam 25 saat Bluetooth Sürümü: 6.0

6.0 Arama İçin Gürültü Bastırma Özelliği: Mevcut

Mevcut Kulaklık Sertifikası: IP57 (Toz ve suya karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı)

Huawei FreeClip 2, Sporcuların En Büyük Sorununu Nasıl Çözüyor?

Huawei'in FreeClip 2 isimli kulaklığı, açık kulak tasarımına sahip. Yani kulak kanallarını tamamen kapatmıyor. Bu, sporcular için önemli bir avantaj. Yoğun antrenman sırasında baskı hissiyatı yaratmıyor. Böylece üzerinde çalışılan işlere daha iyi konsantre olunabiliyor. Bu arada kulaklık tasarımı gereği gürültü engellemiyor. Yani çevrede neler olup bittiğini duyabiliyorsunuz. Özellikle dışarıda koşan sporcuların güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Huawei FreeClip 2'nin Pil Ömrü Ne Kadar?

Kulaklıkların her biri, tam şarjla 9 saate kadar müzik dinlemenize olanak tanıyor. Şarj kutusu ile toplam süre 38 saatli buluyor. Sesli görüşme için tam şarjla 6 saat pil ömrü elde edebiliyorsunuz. Tam dolu olan bir şarj kutusu ile bu süre toplam 25 saate kadar ulaşıyor. Hatırlarsanız Huawei FreeClip modeli şarj kutusuyla beraber toplam 36 saate kadar pil ömrü sunan bir kulaklık olarak piyasaya sürülmüştü. Bu da FreeClip 2'nin pil tarafında önemli bir yenilikle geldiğini gösteriyor.

Huawei FreeClip 2 Nasıl Kontrol Edilir?

Markanın bu modeli oldukça kolay kontroller sunuyor. Çift dokunarak çalan bir şarkıyı duraklatıp yeniden çalabiliyorsunuz. Ayrıca devam eden bir arama varsa bunu da çift dokunma yoluyla sonlandırabiliyorsunuz. Benzer şekilde eğer kulaklık takılıyken arama gelirse yine çift dokunarak aramaya yanıt verebiliyorsunuz. Eğer bir sonraki parçaya geçmek isterseniz üç kez dokunmanız yeterli oluyor.

Sesi artırmak ya da azaltmak için de kaydırma hareketi yapabiliyorsunuz. Elbette ki bunlar varsayılan kontroller. Yani cihazı aldığınız ilk an geçerli olan ayarlar. Bunları daha sonra Huawei tarafından sunulan özel uygulama üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Uygulama eğer yanlışlıkla aramalara yanıt verme gibi durumlar yaşarsanız bunu değiştirmenizi mümkün kılıyor.

Editörün Yorumu

Her ne kadar açık kulak tasarımlı kulaklıklara çok fazla ilgi gösteren biri olmasam da Huawei FreeClip 2'nin bu cihazlar arasından en çok beğendiğim modellerden biri olduğunu söylemeliyim. Daha çok sporcular tarafından tercih edilen bu kulaklık için yeni gelen renk seçeneğini de epey dikkat çekici buldum. Özellikle kendini gösteren bir renge sahip olan kulaklıkar kullanmayı sevenler tarafından epey tercih edileceği kanaatindeyim. Dolayısıyla bu rengin satışlara da olumlu yansıması olacağını söyleyebilirim.