200Hz Ekranlı Monitör Tanıtıldı! 27 İnç Büyüklüğünde

BenQ, yeni bir monitör tanıttı. EW270Q olarak isimlendirilen monitör, yüksek yenileme hızı, yüksek çözünürlüklü ekran ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Monitör ayrıca AMD FreeSync Premium ve HDR10 dahil olmak üzere birçok özelliğe de sahip.

BenQ EW270Q Özellikleri

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 200Hz

200Hz Ekran Tepki Süresi: 1ms

1ms HDR10: Destekliyor.

Destekliyor. Renk Gamutu: %90 DCI-P3

%90 DCI-P3 Hoparlör: Çift 5W dahili hoparlör

Çift 5W dahili hoparlör Portlar: 1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C, 1 x kulaklık girişi

1 x HDMI 2.0, 1 x DisplayPort 1.4, 1 x USB-C, 1 x kulaklık girişi Ses: 5W çift hoparlör

5W çift hoparlör Ağırlık: Standlı 4,64 kg, standsız 4,01 kg

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan BenQ EW270Q, IPS ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 1ms tepki süresi ve 200Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi, akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu da özellikle rekabetçi çevrim içi oyunlarda büyük bir avantaj sağlıyor.

AMD FreeSync Premium, monitörün yenileme hızı ile ekran kartının kare hızını senkronize ederek ekran yırtılmalarını ve takılmaları ortadan kaldırıyor. Bununla birlikte oyunlarda daha akıcı bir görüntü elde ediliyor. Monitörde ayrıca Game Color Mode, Color Vibrance ve Light Tuner gibi ayarlar sayesinde oyun veya içerik türüne göre renkler ve arpalklıklar optimize edilebiliyor.

HDR10 desteğiyle birlrikte daha canlı görüntüler sunan monitör, yüzde 90 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Portlar arasında bir adet HDMI 2.0, bir adet DisplayPort 1.4, bir adet USB-C, ve bir adet kulaklık girişi yer alıyor. Stand sayesinde açısı ve yüksekliği kolayca ayarlanabilen monitörde ayrıca 100 x 100 mm VESA montaj desteği mevcut.

BenQ EW270Q Fiyatı

BenQ tarafından tanıtılan yeni oyun monitörü EW270Q için 17 bin 990 rupi (8.579 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarıma sahip olan monitör Hindistan'da satışa sunuldu. Monitörün diğer ülkelere gelip gelmeyeceği henüz belli değil.