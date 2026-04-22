Sizi Benzersiz Dünyaya Götüren TPS Oyunu Telefonlara Geldi

Remedy Entertainment, geçen yılın Ekim ayında Control Ultimate Edition'ın Apple cihazlarına geleceğini duyurmuş ancak tam olarak net bir tarih belirlememişti. Sadece 2026'nın başlarında iPhone ve iPad'lere geleceği açıklanan bu yapımla ilgili ne yazık ki o günden bu yana bir gelişme yaşanmamıştı. Yayıncı sonunda sessizliğini bozdu ve oyunun sosyal medya hesabı üzerinden oyunun Apple cihazlarına geldiğini duyurdu.

Control: Ultimate Edition iPhone ve iPad'lerde Nasıl Oynanır?

Control'un Ultimate sürümü şu andan itibaren hem iPhone hem iPad kullancılarının erişimine açık duruda. Oyunu yüklemek için öncelikle App Store üzerinden oyunun mağaza sayfasına gidilmeli. Daha sonra oyun alınıp yüklenmeye başlanabilir. İşlem tamamlandıktan sonra açarak Control: Ultimate Edition'ı denemeye başlayabilirsiniz.

Control: Ultimate Edition, Apple Cihazlarda Ücretsiz mi?

Remedy Entertainment, Control: Ultimate Edition'ı Apple cihazlara ücretli olarak getirdi. Yani oyunu oynamak için para harcamanız gerekiyor. App Store üzerinden şu an Türkiye fiyatı 249,99 TL. Oyunu satın aldıktan sonra sonsuza kadar size ait oluyor ve dilediğiniz zaman cihazınızda açıp oynayabiliyorsunuz.

Control Nasıl Bir Oyun?

Üçüncü şahıs bakış açısı ile oynanan Control'da doğaüstü güçlere sahip bir karakteri yönetiyoruz. En iyi aksiyon oyunları arasında yer alan yapımda Jesse Faden, uzun bir zaman önce yaşanan gizemli bir olay sırasında kaybolan kardeşini bulmak üzere FBC'ye dönüyor. Ne var ki burada eski direktörü hayatını kaybetmiş hâlde buluyor.

Çok geçmeden buranın Hiss adı verilen kötü bir güç tarafından yönetildiğini öğreniyor. Biz de bu karakterin istilanın önüne geçmesini sağlıyoruz. En önemli amacımız ise Jesse'nin hayatta kalmasını sağlamak. Tabii, bu sürekli şekil değiştiren bu binanın içindeyken o kadar da kolay olmuyor. Oyunda ilerledikçe çok daha güçlü karakterler ile karşılaşıyorsunuz. Bunları alt etmek için etkili hamlelerde bulunmaya ihtiyaç duyuyorsunuz.

Orijinal Control ile Control Ultimate Edition'ın Farkı Nedir?

Control'un orijinal oyunu ile Ultimate sürümünün arasındaki temel fark, yeni nesil sistemler için optimize edilmiş bir yapım olarak oyuncularla buluşması. Bu sürümdeki SSD desteği sayesinde öldükten ya da hızlı seyahat yaparken çok uzun süre beklemenize gerek kalmıyor. Öte yandan bu sürüm, size ana oyunun yanı sıra. daha önce yayınlanan The Foundation ve AWE DLC'lerine de erişim imkânı sunuyor.

Control'u Kimler Severek Oynar?

Control özellikle aksiyona çok fazla ağırlık veren oyunları sevenlerin ilgi göstereceği bir oyun. Tabii, bunun yanında iyi strateji geliştirmeyi bilmek de önemli. Bazı bölümlerde sizi dokunduğu gibi yok eden cisimlerle karşılaşıyorsunuz. Bunları aşmak için nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini iyi düşünmeniz, kusursuz plan hazırlamanız gerekiyor. Eğer bu sizin için dezavantajdan ziyade bir avantaj ise muhtemelen Control'u keşfettiğinize çok sevineceksiniz.

Control'u Kimler Sevmez?

Her oyun gibi Control da her oyuncuya hitap etmiyor. Evet, oyun çok yüksek tempolu olabilir ancak daha sakin oynanış sunan yapımlara ilgi duyanlar için bu pek de artı sayılmayacaktır. Aksine oyundan direkt uzaklaşmanıza neden olabilir. O yüzden satın almadan önce mutlaka kendi oyun zevkinizi ve tercihlerinizi göz önünde bulundurmalısınız.

Editörün Yorumu

Control, şimdiye kadar oynadığım en iyi oyunlar arasında yer alıyor. Bu aslında doğaüstü güçlere sahip olduğumuz oyunlara özel ilgim olmasından da kaynaklı. Daha önce Prototype gibi oyunları da deneyip beğendiyseniz muhtemelen Control'u oynamaktan da çok memnun kalacaksınızdır. iPhone, iPad ve Mac'e gelmişken mutlaka denemeniz gerektiğini düşünüyorum.