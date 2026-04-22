OnePlus'ın Oyun Canavarı Telefonu Yolda! İşlemcisi Çok Güçlü

OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli Ace 6 Ultra hakkında yeni detaylar paylaşıldı. Çinli marka son tanıtım posterleriyle akıllı telefonun işlemci başta olmak üzere bazı özelliklerini doğruladı. İşte merak edilen detaylar!

OnePlus Ace 6 Ultra İşlemcisi Ne Olacak?

OnePlus, paylaştığı tanıtım posteriyle yaklaşan Ace 6 Ultra'nın MediaTek'in Dimensity 9500 işlemcisinden güç alacağını doğruladı. Bu yonga seti halihazırda OPPO Find X9 Pro, vivo X300 Pro ve vivo X300 gibi amiral gemisi modellerinde de kullanılıyor.

İşlemci 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 4 nm teknolojili yonga setlerine kıyasla daha yüksek performans ve daha az güç tüketimi gibi bazı önemli avantajlar sunuyor diyebiliriz.

Donanımın oyun performansı kullanıcıları kesinlikle üzmeyecek. Bu kapsamda yapılan testlerde PUBG Mobile’ın 90 FPS ve Genshin Impact’in ise 60 FPS seviyesinde çalıştığını söyleyebiliriz. Bununla birlikte markanın iddiasına göre cihaz bazı oyunlarda 165 FPS’i destekliyor. Bu kapsamda Counter-Strike Online: Future, Call of Duty Mobile ve Operation Delta Force: Total War gibi oyunlarda 165 FPS değerlerinin görülebildiği söyleniyor.

Akıllı telefonda bunlara ek olarak gelişmiş bir soğutma sistemi kullanılacak. Bu sistem işlemciden yayılan ısıyı sıvı buharlaştırma yöntemiyle hızla dağıtabilecek. Bu sayede uzun süreli oyunlarda ısınma minimum düzeyde tutulacak ve bundan kaynaklanan performans düşüşlerin önüne geçilecek.

OnePlus Ace 6 Ultra Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: Dimensity 9500

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: OLED

Batarya: 8.500 mAh

Ana Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

Ön Kamera: 16 MP

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

OnePlus Ace 6 Ultra Ekran Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus Ace 6 Ultra'da 6,78 inç boyutunda OLED panel yer alacak. Panel 1.5K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızını destekleyecek. OLED teknolojisi sayesinde siyah renkler en gerçekçi tonuyla görüntülenecek. Selefindeyse 6,83 inç, 1272 x 2800 piksel ve 144Hz tercih edilmişti. Yeni modelde hem boyut küçülürken hem yenileme hızı hem de çözünürlük tarafında iyileştirme yapılacak diyebiliriz.

OnePlus Ace 6 Ultra Kamera Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus Ace 6 Ultra'da çift kamera kurulumu yer alacak. Ana kamera 50 megapiksel çözünürlüğe sahipken ultra geniş açı kamera 8 megapiksel çözünürlükle gelecek. Selefinde de benzer kamera yapısı tercih edilmişti. Burada ultra geniş açı kamerasının kadraja daha fazla detay sığdırabilmenize imkan verdiğini belirtelim. Önde ise 16 megapiksel çözünürlüklü bir selfie kamerası karşımıza çıkacak.

OnePlus Ace 6 Ultra Batarya Özellikleri Neler Olacak?

OnePlus Ace 6 Ultra 6700 mAh bataryaya sahip selefine kıyasla çok daha büyük bir pille gelecek. Bu kapsamda pil kapasitesinin yaklaşık 8.500 mAh olması bekleniyor. Bu da kullanıcıların gün içinde sürekli şarj cihazı arama derdinin büyük ölçüde ortadan kalkacağını gösteriyor. Şarj hızları ise henüz netleşmedi. Fakat çok yüksek ihtimalle selefindeki 100W şarj desteğinin devam etmesi bekleniyor.

OnePlus Ace 6 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Akıllı telefon 28 Nisan 2026'da kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bu etkinlikle birlikte ürünün tüm özelliklerini, tasarımını ve fiyat detaylarını öğrenebileceğiz. Bununla birlikte Çinli marka ülkemizde çok sayıda akıllı telefonunu satıyor. Fakat bunlara rağmen geçen yıl piyasaya sürülen Ace 5 Ultra ülkemize gelmemişti. Bu nedenle Ace 6 Ultra için de benzer bir durum söz konusu olabilir.

OnePlus Ace 6 Ultra Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OnePlus Ace 5 Ultra modeli 2 bin 499 yuanlık (16.456 TL) bir başlangıç fiyat etiketiyle raflardaki yerini almıştı. Bu kapsamda Ace 6 Ultra'nın işlemci ve batarya gibi detaylarda daha iyi bir performans sunacağını düşündüğümüzde 2.899 yuanlık (19.100 TL) bir fiyatla karşımıza çıkabiliyor. Bunun Türkiye'deki vergilerin eklenmiş karşılığı ise 38.730 TL bandında diyebiliriz.

Editörün Yorumu

OnePlus Ace 6 Ultra için açıklanan son özellikler cihazın ana odağının oyun olduğunu gösteriyor. Özellikle gelişmiş soğutma teknolojisi benim de dahil olduğum birçok kullanıcıyı rahatsız eden ısınma sonrası performans düşüşü gibi sorunları ortadan kaldıracak gibi görünüyor. Bunun dışında akıcı ekranı oyunların yanı sıra web sayfası kaydırmalarında ve menü geçişlerinde de akıcı bir deneyim sunacaktır diye düşünüyorum.