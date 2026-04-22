Redmi Note 17 Pro Max'in Özellikleri Sızdı! 200 MP Kamera ve Dahası

Xiaomi, Redmi Note 17 Pro Max isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Redmi Note 17 Pro Max'in özellikleri ortaya çıktı. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Redmi Note 17 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 7 inç

7 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED İşlemci: Dimensity 7500

Dimensity 7500 Ana Kamera: 200 MP

200 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: Global sürüm 9.210 mAh, Çin sürümü 10.100 mAh

Redmi Note 17 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonunda 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Bu arada ultra geniş açılı kamera ise manzara çekimlerinde geniş alanları tek kareye sığdırıyor. Telefonun ön yüzeyinde ise selfie çekmek, video kaydetmek ve görüntülü görüşmek gibi aktiviteler için 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak.

Karşılaştıram yapmak gerekirse Redmi Note 15 Pro 5G'de 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 20 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti. Bu telefon 4K ve 1080p çözünürlüklerinde video kaydedebiliyor. Buna göre yeni model de 4K video kaydı desteğiyle birlikte gelebilir.

Redmi Note 17 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda Dimensity 7500 işlemcisi bulunacak. Sekiz çekirdeğe sahip olması beklenen bu işlemci henüz tanıtılmadı. Redmi Note 15 Pro 5G'de Dimensity 7400 Ultra tercih edilmişti. Fikir vermesi açısından bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 45 FPS'te, Call of Duty: Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, PUBG Mobile'ı ortalama 58 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise ortalama 89 FPS'te çalıştırıyor.

Söz konusu işlemcinin 2.6 GHz hızındaki dört çekirdeği oyun oynamak gibi ağır işlerde, 2.0 GHz hızındaki dört çekirdeği ise internette gezinmek ve video izlemek gibi aktivitelerde devreye giriyor. Dimensity 7400 Ultra daha önce Realme P4 Power'da da tercih edilmişti. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor.

Redmi Note 17 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Redmi Note 17 Pro Max, 7 inç ekran büyüklüğe sahip olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi Note 15 Pro 5G'de 6,83 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1280 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti.

Önceki modelin ekran parlaklığı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3200 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu arada yüksek parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor.

Redmi Note 17 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Note 17 Pro Max'in 2026 yılının yaz aylarında tanıtılacağı iddai edildi. Global lansmanın ise 2026 yılının sonuna doğru veya 2027 yılının başlarında yapılacağı öne sürüldü. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Redmi Note 15 Pro 5G ise geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

Redmi Note 17 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Redmi Note 15 serisi ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Note 17 Pro Max'İn Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Redmi Note 17 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Note 15 Pro 5G şu anda 25 bin 799 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Redmi Note 17 Pro Max'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurduğumuzda yeni telefonun Türkiye fiyatı 32 bin TL civarı olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Redmi Note 17 Pro Max'in orta segmentin en iddialı modellerinden biri olacağını düşünüyorum. Telefonun yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacağını söyleyebilirim. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.

AMOLED ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu belirteyim. Bunu nedeni ise AMOLED'in çok canlı renklere sahip olması. Bu arada yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilecek. Telefonun ayrıca hem günlük kullanım hem de kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar için yeterli bir performans sunacağını düşünüyorum.