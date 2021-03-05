Behzat Ç. Yeni Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu

Behzat Ç. yeni sezon yayın tarihi açıklandı! Peki, bir dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başaran dizinin yönetmen ve senarist koltuğunda kim oturacak, oyuncu kadrosu kimlerden oluşacak ve dizi televizyonda mı yoksa dijital platformlarda mı yayımlanacak? Dizi hakkında cevabı merak edilen bütün ayrıntılar haberimizde.

Behzat Ç. Yeni Sezon Tarihi Ne Zaman?

Geçtiğimiz yıllarda BluTV üzerinden bir sezon yayımlanan Behzat Ç.'nin iptal edilmesi, dizinin birçok hayranının üzülmesine sebebiyet vermişti. Dizinin tamamen bitmesi, Behzat Ç. hayranlarını da büyük ölçüde üzmüştü. Sosyal medyada konuşulan Behzat Ç. söylentileri ise izleyicilerin kafasında "Behzat Ç. geri mi dönüyor?" gibi soruların oluşmasına yol açtı.

Tele1'in haberine göre yayımlandığı zamanlarda en çok izlenen dizilerden bir tanesi olmayı başarmış Behzat Ç. yeniden dönüyor. Dizinin yeni bölümleri, Emrah Serbes'in "Behzat Ç: Çekic ve Gül" isimli romanından uyarlanacak. Dizinin yönetmen ve senarist koltuğunda Emrah Serbes oturacak ve dizinin ortak yapımcısı olacak. Dizinin cast çalışmaları dün itibarıyla başladı.

Behzat Ç.'nin seyircilerle buluşacağı zamanın ise mayıs ayı olması planlanıyor. Behzat Ç: Çekic ve Gül'den uyarlanacağı duyurulan dizinin oyuncu kadrosunda da her sezon farklı oyuncular göreceğiz. Başrol için görüşmelerin sürdüğü söyleniyor. Bu, dizinin oyuncu kadrosunun tamamen değişeceğini gösteriyor.

Dizinin televizyonda değil, dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix'te yayımlanacağı konuşuluyor ancak dizinin şu anda hangi dijital yayın servisinde yayımlanacağına ilişkin yapılmış resmi bir açıklama bulunmadığından bunun yalnızca bir söylenti olduğunu belirtmekte fayda var.

Dizinin televizyonda yayımlandığı dönemde Behzat Ç. karakterine Erdal Beşikçioğlu, Harun Sinan karakterine Fatih Artman, Songül karakterine Cansu Dere, Esra Ç. karakterine Canan Ergüder, İsmet Arif Karasu (Akbaba) karakterine Berkan Şal, Şevket karakterine Ege Aydan, Hayalet karakterine İnanç Konukçu, Cevdet karakterine Berke Üzrek, Eda Akkaya karakterine Seda Bakan, Behzat Ç.'nin kızı Berna Ç. karakterine ise Hazal Kaya can veriyordu.

Dizi, dijital yayın platformu BluTV'de tekrardan hayranları ile buluşturulduğunda ise Esra Ç. karakterini Canan Ergüder, Hayalet karakterini İnanç Konukçu, Akbaba karakterini Berkan Şal, Şevket karakterini Ege Aydan, Şule karakterini Ayça Eren ve Behzat Ç. karakterini Erdal Beşikçioğlu canlandırmıştı. Dizi, ilk sezonun sonunda geçici olarak seyirci kitlesine veda ederken daha sonra ortaya çıkan bilgiler, dizinin tamamen final yaptığını göstermişti.

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