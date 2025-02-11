Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. Sezonundan İlk Fotoğraf Geldi
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezon çekimlerine başlandı. Bununla beraber yeni sezona dair ilk fotoğraf da paylaşıldı.
İlk bölümüyle beraber çok beğenilerek en iyi polisiye diziler arasında yerini alan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezonu uzun süredir merakla bekleniyor. BluTV'nin popüler dizisi yeni sezon için çekimlere başladı. Bununla birlikte bir fotoğraf da paylaşıldı.
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. Sezon Çekimleri Başladı
BluTV, sosyal medya hesabı üzerinden Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin hayranlarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. Gönderide "Müjdemizi isteriz. Amirim sete çıktı" ifadelerine yer verilerek üçüncü sezon çekimlerine başlandığı duyuruldu.
Yapılan paylaşımda yeni sezon setinden fotoğraf da bulunuyor. Fotoğrafa baktığımızda Behzat Ç. ile Hayalet'i görüyoruz.
Müjdemizi isteriz. Amirim sete çıktı. 🚨— BluTV (@BluTV) February 10, 2025
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni sezonuyla geliyor! pic.twitter.com/UAZVeYibSt
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri
- Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.)
- İnanç Konukçu (Hayalet)
- Berkan Şal (Akbaba)
- Evliya Aykan (Osman Harun)
- Ege Aydan (Şevket)
- Güven Kıraç (Memduh Başgan)
- Burak Dakak (Mürsel)
- Ayça Eren (Şule)
- Gökçe Eyüboğlu (Belgin)
- Eray Eserol (Tahsin)
- Derin Beşikcioğlu (Melike)
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. Sezon Ne Zaman?
Uzun süredir beklenen Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Behzat Ç. dizisinin yeni sezon tarihi!
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Konusu
Emrah Serbes'in aynı adlı romanı Çekiç ve Gül'den esinlenen yeni Behzat Ç. dizisi, Cinayet Büro Amirliğinde görevli Behzat Ç ve ekibinin hikâyesini anlatıyor.
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Nereden ve Nasıl İzlenir?
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin tüm sezonlarını BluTV üzerinden izleyebilirsiniz. BluTV aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.