Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. Sezonundan İlk Fotoğraf Geldi

İlk bölümüyle beraber çok beğenilerek en iyi polisiye diziler arasında yerini alan Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezonu uzun süredir merakla bekleniyor. BluTV'nin popüler dizisi yeni sezon için çekimlere başladı. Bununla birlikte bir fotoğraf da paylaşıldı.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. Sezon Çekimleri Başladı

BluTV, sosyal medya hesabı üzerinden Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin hayranlarını heyecanlandıracak bir paylaşım yaptı. Gönderide "Müjdemizi isteriz. Amirim sete çıktı" ifadelerine yer verilerek üçüncü sezon çekimlerine başlandığı duyuruldu.

Yapılan paylaşımda yeni sezon setinden fotoğraf da bulunuyor. Fotoğrafa baktığımızda Behzat Ç. ile Hayalet'i görüyoruz.

Müjdemizi isteriz. Amirim sete çıktı. 🚨



Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni sezonuyla geliyor! pic.twitter.com/UAZVeYibSt — BluTV (@BluTV) February 10, 2025

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri

Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.)

(Behzat Ç.) İnanç Konukçu (Hayalet)

(Hayalet) Berkan Şal (Akbaba)

(Akbaba) Evliya Aykan (Osman Harun)

(Osman Harun) Ege Aydan (Şevket)

(Şevket) Güven Kıraç (Memduh Başgan)

(Memduh Başgan) Burak Dakak (Mürsel)

(Mürsel) Ayça Eren (Şule)

(Şule) Gökçe Eyüboğlu (Belgin)

(Belgin) Eray Eserol (Tahsin)

(Tahsin) Derin Beşikcioğlu (Melike)

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Konusu

Emrah Serbes'in aynı adlı romanı Çekiç ve Gül'den esinlenen yeni Behzat Ç. dizisi, Cinayet Büro Amirliğinde görevli Behzat Ç ve ekibinin hikâyesini anlatıyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Nereden ve Nasıl İzlenir?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin tüm sezonlarını BluTV üzerinden izleyebilirsiniz. BluTV aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.