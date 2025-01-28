Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin ikinci sezonu 2023 yılında izleyiciler ile buluştu. İkinci sezonu bitiren izleyiciler Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 3. sezon ne zaman yayınlanacak sorusunun yanıtını merak ediyor.

2022 yılında yayınlanmaya başlayan dizi, ilk bölümüyle beraber çok beğenilerek en iyi polisiye diziler arasında yerini aldı. Peki, Behzat Ç. dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi 3. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin 3. sezon çekimleri 8 Şubat 2025 tarihinde başlayacak. Yeni sezonun ise 2025 yılının sonlarında izleyiciler ile buluşması bekleniyor. İlk iki sezonun aralık ayında yayınlandığını belirtelim.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Fragmanı

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Oyuncuları ve Karakterleri

Erdal Beşikçioğlu (Behzat Ç.)

(Behzat Ç.) İnanç Konukçu (Hayalet)

(Hayalet) Berkan Şal (Akbaba)

(Akbaba) Evliya Aykan (Osman Harun)

(Osman Harun) Ege Aydan (Şevket)

(Şevket) Güven Kıraç (Memduh Başgan)

(Memduh Başgan) Burak Dakak (Mürsel)

(Mürsel) Ayça Eren (Şule)

(Şule) Gökçe Eyüboğlu (Belgin)

(Belgin) Eray Eserol (Tahsin)

(Tahsin) Derin Beşikcioğlu (Melike)

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Konusu

Emrah Serbes'in aynı adlı romanı Çekiç ve Gül'den esinlenen yeni Behzat Ç. dizisi, Cinayet Büro Amirliğinde görevli Behzat Ç ve ekibinin hikâyesini anlatıyor.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Dizisi Nereden ve Nasıl İzlenir?

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisinin tüm sezonlarını BluTV üzerinden izleyebilirsiniz. BluTV aboneliği alarak platformun kütüphanesinde yer alan içeriklere ulaşabilirsiniz.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi yeni sezonu sizce önceki sezonlar gibi başarılı olabilecek mi? Söz konusu dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.