Beyaz Eşya Markası Beko, İklim Krizine Dikkat Çekmek İçin Oyun Çıkarıyor!

Koç Holding bünyesinde faaliyet gösteren beyaz eşya ve elektronik markası Beko, iklim krizine dikkat çekmek adına "DOMINO: The Little One" adında bir oyun çıkarıyor. Çevresel sorunlara karşı 'domino' etkisi yaratarak dikkat çekmek isteyen Beko, kendi sektöründe oyun dünyasına adım atan ve girişimde bulunan ilk şirket oldu.

23 Kasım 2023 tarihinde Steam, IOS ve Android cihazlardan indirilebilecek olan DOMINO: The Little One adlı oyun, dört bölümden oluşacak. Şirketin yaptığı açıklamaya göre oyundaki baş karakter Domino, iklim felaketleriyle mücadele edecek.

Plastik kirliliği, karbon emisyonları, hava kirliliği, su kirliliği, ekolojik dengesizlik, genetiği değiştirilmiş besinler ve orman yangınları gibi çevresel sorunlara karşı farkındalık oluşturmak için geliştirilen oyun, tamamen Türk yapımı.

Türkiye'nin dünyada en çok oyun oynayan beşinci ülke olduğunu hatırlatan şirket, oyunların artık eğlence aracı olmanın ötesine geçerek önemli ölçüde kültürel ve ekonomik etkiye sahip birer iletişim aracı hâline geldiğini aktardı.

Arçelik Global İletişim Kıdemli Direktörü Zeynep Özbil, oyunu şöyle tanıttı:

"DOMINO: The Little One çocuklar için yapılmış ya da eğitim odaklı bir oyun değil. Günümüzün insan davranışlarını tarafsız bir gözle eleştiren, çevre problemlerini tüm çıplaklığıyla gözler önüne seren ve kendimize sormaya korktuğumuz soruları soran bir deneyim projesi. Oyunda baş kahramanımız Domino'nun iklim felaketleriyle mücadelesine yardımcı oluyoruz. DOMINO: The Little One senaryosundan yazılımına, görsel efektlerinden, seslendirme ve müziklerine kadar tamamen Türk bir ekip tarafından tasarlandı. Bugün burada çıktığımız yeni yolculukta, bizlerin koyacağı her bir taşın domino etkisiyle gezegenimizin geleceği için fark yaratacağına inanıyoruz."

Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ise şunları söyledi:

"Dört bölümden oluşan DOMINO: The Little One oyununun kahramanı Domino; plastik kirliliği, karbon emisyonları, hava kirliliği, su kirliliği, ekolojik dengesizlik, genetiği değiştirilmiş besinler ve orman yangınları gibi çevresel sorunlarla yüzleşiyor. Sürdürülebilirlik odaklı, 2.5D bir video oyunu olan DOMINO: The Little One, dramatik bir görsel dünya ve etkileyici efektler eşliğinde gezegeni tehdit eden felaketlere ve sorunlara dikkat çekiyor. DOMINO: The Little One 23 Kasım 2023 tarihinden itibaren, Steam, IOS ve Android cihazlardan indirilebilecek.

DNA’sında sürdürülebilirlik ve sağlıklı yaşam fayda odağı bulunan Beko markamız, iklim kriziyle mücadele etmek için DOMINO: The Little One ile oyun dünyasına adım atıyor. Bugün, oyun sektörü dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcıya ulaşırken ülkemiz dünyada en çok video oyunu oynayan beşinci ülke konumunda bulunuyor. Gaming & Esports 2023 raporuna göre 18-24 yaş aralığında haftalık oyun süresi ortalama 10 saati buluyor. Olağanüstü hızla büyüyen bu sektörün dönüştürücü gücünden faydalanarak farkındalığı artırmayı ve tüm tüketicilerimizi iklim kriziyle mücadeleye dahil etmeyi hedefliyoruz. Özellikle gençlerimiz her gün oyun aracılığıyla iklim krizinin etkilerini bizzat deneyimleyerek bu farkındalığı güçlü bir şekilde kazanacaklar. Beko markamızın Cumhuriyetimizin 100. yılında hayata geçirdiği oyun projesi DOMINO: The Little One ile gezegenimiz için pozitif domino etkisi yaratmayı amaçlıyoruz”