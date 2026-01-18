Lenovo 240Hz OLED Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı
Lenovo Legion 27Q-10 OLED'in özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, Lenovo'nun yeni monitörü neler sunuyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- Lenovo Legion 27Q-10 OLED'in ekranı 26,5 inç büyüklüğünde.
- QD-OLED ekrana sahip monitör, 1440 x 2560 piksel, 240Hz yenileme hızı ve 0.03 ms tepki süresi sunuyor.
- Monitör için 2.499 yuan (15.472 TL) fiyat etiketi belirlendi.
Lenovo, Legion 27Q-10 OLED isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte monitörün teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan Legion 27Q-10 OLED, yüksek çözünürlüklü OLED ekran, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.
Lenovo Legion 27Q-10 OLED Özellikleri
- Ekran Boyutu: 26,5 inç
- Ekran Teknolojisi: QD-OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 240Hz
- Ekran Tepki Süresi: 0.03 ms
- Ekran Parlaklığı: 400 nit
- Renk Gamutu: %99 sRGB, %99 DCI-P3
- Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4
26,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Legion 27Q-10 OLED, QD-OLED ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 0.03 ms tepki süresi ve 240Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde hızlı ve akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da özellikle rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.
Monitörde AMD Adaptive Sync teknolojisi bulunuyor. Ekran kartı ile monitörün yenileme hızı senkronize eden bu teknoloji, görüntü yırtılma sorununu önlüyor ve gecikmeyi azaltarak daha akıcı bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Lenovo'nun yeni oyun monitörü ayrıca 400 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor.
10-bit renk derinliğine sahip olan Lenovo Legion 27Q-10 OLED modeli yüzde 99 sRGB ve yüzde 99 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Portlar arasında iki adet HDMI 2.1 ve bir adet DisplayPort 1.4 yer alıyor. Stand sayesinde monitörün açısı ve yüksekliği kolayca ayarlanabiliyor. Monitörde ayrıca 100 x 100 mm VESA montaj desteği yer alıyor.
Lenovo Legion 27Q-10 OLED Fiyatı
Lenovo'nun şık tasarıma sahip yeni oyun monitörü modeli Lenovo Legion 27Q-10 OLED için 2.499 yuan (15.472 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çin'de satışa sunulan monitörün diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz belli değil.