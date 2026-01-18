Lenovo 240Hz OLED Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı

Lenovo, Legion 27Q-10 OLED isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte monitörün teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan Legion 27Q-10 OLED, yüksek çözünürlüklü OLED ekran, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Lenovo Legion 27Q-10 OLED Özellikleri

Ekran Boyutu: 26,5 inç

26,5 inç Ekran Teknolojisi: QD-OLED

QD-OLED Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı : 240Hz

: 240Hz Ekran Tepki Süresi: 0.03 ms

0.03 ms Ekran Parlaklığı: 400 nit

400 nit Renk Gamutu: %99 sRGB, %99 DCI-P3

%99 sRGB, %99 DCI-P3 Portlar: 2 x HDMI 2.1, 1 x DisplayPort 1.4

26,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lenovo Legion 27Q-10 OLED, QD-OLED ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 0.03 ms tepki süresi ve 240Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi sayesinde hızlı ve akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da özellikle rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sağlıyor.

Monitörde AMD Adaptive Sync teknolojisi bulunuyor. Ekran kartı ile monitörün yenileme hızı senkronize eden bu teknoloji, görüntü yırtılma sorununu önlüyor ve gecikmeyi azaltarak daha akıcı bir oyun deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Lenovo'nun yeni oyun monitörü ayrıca 400 nit parlaklığa kadar ulaşabiliyor.

10-bit renk derinliğine sahip olan Lenovo Legion 27Q-10 OLED modeli yüzde 99 sRGB ve yüzde 99 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Portlar arasında iki adet HDMI 2.1 ve bir adet DisplayPort 1.4 yer alıyor. Stand sayesinde monitörün açısı ve yüksekliği kolayca ayarlanabiliyor. Monitörde ayrıca 100 x 100 mm VESA montaj desteği yer alıyor.

Lenovo Legion 27Q-10 OLED Fiyatı

Lenovo'nun şık tasarıma sahip yeni oyun monitörü modeli Lenovo Legion 27Q-10 OLED için 2.499 yuan (15.472 TL) fiyat etiketi belirlendi. Çin'de satışa sunulan monitörün diğer ülkelere ne zaman geleceği henüz belli değil.