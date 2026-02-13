BenQ Yeni Monitör Tanıttı! 144Hz Ekran ve Dahası

IPS monitörler arasına yeni bir model daha katıldı. BenQ, GW2490TC isimli yeni bir monitör tanıttı. Bununla beraber monitörün teknik özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlük dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde topluyor.

BenQ GW2490TC Özellikleri

Ekran Boyutu: 23,8 inç

23,8 inç Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 1920 piksel

1080 x 1920 piksel Ekran Teknolojisi: IPS

IPS Ekran Parlaklığı: 250 nit

250 nit Ekran Tepki Süresi: 5 ms

5 ms Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz Renk Gamı: %99 sRGB

%99 sRGB Portlar: Bir adet HDMI 1.4, bir adet DisplayPort 1.2, bir ad et USB Type-C

23,8 inç ekran büyüklüğüne sahip olan BenQ GW2490TC, IPS ekran üzerinde 1080 x 1920 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. 144Hz yenileme hızı, standart 60Hz yenileme hızına kıyasla çok daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Böylece film dizi izleme ve oyun oynama deneyimi üst seviyeye taşınıyor.

178 derece görüş açısına sahip olan monitör, 250 nit parlaklık ve 5 ms tepki süresi sunuyor. BenQ tarafından tanıtılan monitör AMD FreeSync teknolojisini destekliyor. Bu teknoloji sayesinde monitörün yenileme hızı ile ekran kartının kare hızını senkronize ediliyor. Böylece ekran yırtılmaları ve takılma gibi sorunlarla karşılaşılmıyor.

BenQ GW2490TC, yüzde 99 sRGB renk gamını kapsıyor. Monitör bu sayede canlı ve doğru renkler sunuyor. Bunun oyunların yanı sıra video düzenleme ve grafik tasarım gibi alanlarda da önemli olduğunu belirtelim. Monitör, TÜV Eye Comfort 3.0 ve EyeSafe 2.0 teknolojilerini destekliyor. Bu teknolojiler, mavi ışığın zararlı etkilerini minimum düzeye indiriyor.

Portlar arasında bir adet HDMI 1.4, bir adet DisplayPort 1.2, bir ad et USB Type-C yer alıyor. 2W gücünde çift hoparlörle birlikte gelen monitöde ayrıca kulaklık girişi de mevcut. Monitörde ayrıca 100 x 100 mm VESA desteği bulunuyor. Bu destek sayesinde monitör duvara monte edilebiliyor.

BenQ GW2490TC Fiyatı

BenQ GW2490TC için 12 bin 750 rupi (6 bin 156 TL) fiyat etiketi belirlendi. Hindistan'da satışa sunulan monitörün Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz belli değil. BenQ markasının pek çok monitörü şu anda Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla yeni monitörün de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.