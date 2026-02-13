ASUS'tan 180 Gün Pil Ömrü Sunan Mouse! 6 Tuşu ve 2 Kaydırma Modu Var

ASUS, uzun pil ömrü ve kullanıcı dostu tasarımı ile birlikte gelen ProArt Mouse MD301'i kullanıcılarla buluşturmaya başladı. Gün içinde çok fazla mouse kullanan kişiler göz önünde bulundurularak geliştirildiği görülen bu mouse, çok uzun süre boyunca kullanıldıktan sonra yaşanabilen bozulmalar için de etkili bir çözüm yolu sunuyor.

ProArt Mouse MD301'in Özellikleri Neler?

Ağırlık: 99.7 gram.

99.7 gram. Batarya Kapasitesi: 800 mAh.

800 mAh. Kullanım Süresi: 180 güne kadar.

180 güne kadar. Bağlantı Modları: Bluetooth, 2.4GHz kablosuz ve kablolu

Bluetooth, 2.4GHz kablosuz ve kablolu Dayanıklılık: 80 milyon tıklama ömrü.

80 milyon tıklama ömrü. Hassasiyet: Cam da dahil olmak üzere pek çok yüzeyde çalışır.

Cam da dahil olmak üzere pek çok yüzeyde çalışır. İşlev Atanabilen Tuşlar: Kullanıcı tarafından özelleştirilebilen 6 adet tuş içerir.

Kullanıcı tarafından özelleştirilebilen 6 adet tuş içerir. SmartShift Tekerlek: Hızlı kaydırma ve hassas kaydırma modları arasında otomatik geçiş yapabilen sistem.

ProArt Mouse MD301, 800 mAh kapasiteli batarya ile birlikte geliyor. Böylece fare ile 180 gün pil ömrü elde edilebiliyor ki bu da zaten yılın yarısına denk geliyor. Dolayısıyla uzun bir süre boyunca işlerinizi hiç kesintiye uğramadan sürdürebiliyorsunuz. Ayrıca 99,7 gram ağırlığa sahip olması da önemli bir artı olarak öne çıkıyor.

Yeni mouse'un diğer avantajları arasında değiştirilebilir anahtarlarla gelmesi yer alıyor. Tuşlardan birinin eğer ilk günkü gibi çalışmadığını fark ettiğinizde anahtarları kolay bir şekilde değiştirebiliyorsunuz ki fareyle birlikte gelen tuşlar zaten 80 milyon tıklama ömrüne sahip. Dolayısıyla oldukça uzun bir süre boyunca böyle bir değişime ihtiyaç duymayacaksınız.

USB-C ile şarj edilebilien mouse, altı adet tuş içeriyor. Bunların hangisine bastığınızda ne olacağını belirlemek tamamen sizinde elinizde oluyor. Ayrıca SmartShift destekli tekerlek sayesinde hızlı kaydırma ve hassas kaydırma modları arasında kolaylıkla geçiş yapmayı da mümkün kılıyor. Örneğin sosyal medya platformlarındaki paylaşımları tararken hızlı moda geçebiliyorsunuz. Tasarım işleri ile uğraşırken de hassas moda geçerek istediğiniz gibi yakınlaştırıp uzaklaştırma hareketleri yapabiliyorsunuz.

ProArt Mouse MD301'in Fiyatı Ne Kadar?

ProArt Mouse MD301, Çin'de lansmana 599 yuan (3 bin 796 TL) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. ASUS'un şimdiye kadar ProArt serisi pek çok ürünü Türkiye'de satışa sunuldu. MD300'ün de bunlardan biri olduğunu göz önünde bulunduracak olursak yılın ilerleyen zamanlarında Türkiye'ye de geleceğini söylemek mümkün. Türkiye fiyatının ise 3.454 TL ile 3.580 TL arasında değişen fiyata sahip MD300'den biraz daha yüksek olması bekleniyor.